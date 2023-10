Cuatro Cosas

Ha corrido la voz de que en la calle madrileña de Ferraz –sede del politburó del PSOE– el jefe de los petrusianos le ha dicho a Besteiro que “tienes que ser tú”. O sea, que el que debe cargar con la cruz de la candidatura psoeciata a las elecciones gallegas es el expresidente de la Diputación de Lugo. Aún no se sabe si Moncloa lo hará oficial manu militari o por el contrario respetará los estatutos y se convocarán elecciones primarias. Claro que eso no lo decidirán ellos, si no O Noso Presidente y lo que haga con el autobús turístico en el que piensa desplazarse por la Galicia toda. Así que mucho ojo. ¿Eh?.

El que, después de enterarse del rumor de que podría haber dedazo, es Gonzalvus. Porque estaba, y parece seguir estando, decidido a afrontar el reto, de disputarle el puesto a Besteiro. Avecilla recuerda que el ex mismo xeral del PSdeG aseguró que “los presidentes de diputación no deben gobernar el partido” y que añadió “que no hay precedentes de que un delegado del Gobierno llegase a presidir algo”. Así que como a buen entendedor pocas palabras bastan, la cosa queda clara como el agua. Habrá, muy probablemente, batalla interna, y no siempre el favorito oficial tiene por qué salir vencedor.

Por lo que cuenta el pajarillo, aún en la hipótesis que se plantea, el tío Abel apoyaría al político del norte, en vez de al del sur. Pero ahora no sería por discrepancias familiares, sino porque, dicen, confía más en el lugués que en el sobrinísimo. Son las vueltas que da la vida, y eso resulta imposible de prever. No obstante, si Besteiro no aceptase el desafío, entonces sí: Gonzalvus tendría bastantes posibilidades. Don Valentín no quiere, ni en pintura, correr el riesgo de perder la Diputación y la Xunta al mismo tiempo: además de serio es hombre prudente. Cada cual que saque sus deducciones. ¿No?

Los que se relamen son los nacionatas de aquí. El último sondeo oficioso apunta a que sea quien sea su candidato, los socialistas están a siete escaños por debajo de los discípulos de lady Ana. Es decir, que salvo un milagro, el PP en la próxima legislatura irá otra vez sobre Ruedas. Y lo de que O Noso Ex piensa volver a Galicia es un bulo: solo de vacaciones. Lo que hará es fortalecer Génova street para convertirla en un nuevo Alcázar. Lo que no se sabe aún son los que irán al calabozo y los que tendrán un ascenso. ¿Capisci?