O verán asóciase a tempo de lecer, máis que calquera outra estación do ano. Durante estes meses dispomos de abondosas horas para satisfacer as distintas opcións de ocio que se nos ofrecen. Por exemplo, a da música, que unhas veces require dunha atención activa por parte do receptor e outras tan só dunha actitude pasiva, presta para recibir produtos envasados e facturados para o seu consumo inmediato. Opción esta última que tivo o seu elocuente adxectivo na efémera música chicle –de usar e tirar–, ou na máis asentada canción do verán, tan ben aproveitada polas editoras discográficas, que fixeron o seu agosto - nunca mellor dito - ao longo de todo período estival. Eis o dilema: a música, arte elaborado ou simple actividade mercantil? Onde conclúe un concepto e comeza o outro? A clave está nos intermediarios na difusión non só musical senón cultural en xeral, que en ocasións interveñen como mera canle de comunicación entre emisor e receptor, e outras interactúan como un elemento máis en si mesmo na creación artística, xerando decote producións que a menudo anulan e substitúen outras anteriores. Mecanismo propio dunha concepción mercantilista da cultura, a de renovar o mercado, inda que o concepto clásico perviva no tempo. Non deixa de ser unha estratexia perversa, que supedita calquera creación á súa condición utilitaria: vendo, logo existo. Para contrarrestar tal axioma están os poderes públicos, que deben procurar outros beneficios, os do conxunto da poboación, debidamente receptiva a músicas menos comerciables.

Na nosa contorna, sucedéronse durante o pasado verán diversas mostras que levaron a música a outras partes –seguindo o tópico–. Repasemos acontecementos: Música no Claustro e Festival IKFEM –instrumentos de teclado–, na histórica cidade de Tui e a veciña Valença. En Ponteareas honraron ao seu egrexio veciño Rogelio Groba cun festival que leva o seu apelido na denominación e centrado na música de cámara. Máis espaciado no calendario foi o Ciclo de Música Relixiosa de Barcia de Mera –Covelo– . A carón do Festival de Poesía do Condado, en Salvaterra, tamén se programaron actuacións musicais. Pola súa parte, Carlos Núñez recuperou a súa xira por espazos máxicos, que conxuga habilmente música e natureza. En Pontevedra continuou o Festival Internacional de Jazz e Blues. En Vilaxoán, as Revenidas centraron a súa atención en sons contemporáneos coma o reggaeton ou o hip hop, polos que devecen os máis mozos. A modernidade tamén se deixou notar na nosa cidade en acontecementos coma O Marisquiño ou o Underfest. O Vigo Jazz - Class ampliou a oferta na Praza de Compostela. Máis tradicionais, as Cancións dos nosos barrios asentaron no Parque de San Roque. O circuíto de bandas de música completaron cos seus concertos o mapa municipal. Castrelos volveu concitar moitedumes con figuras como Alejandro Sanz ou David Guetta. No museo do mesmo parque, o 18 de agosto, a soprano Susana de Lorenzo e o pianista Alejo Amedo interpretaron un repertorio baseado en cancións referidas á auga como temática, coa particularidade de que durante o concerto cada canción ía precedida dunha breve introdución, que amosou a faciana musicolóxica do pianista. E non quero concluír sen deixar constancia dunha eiva, asumida como tal pola afeizón: O festival Imaxina Sons: Mágoa que sexa só un grato recordo na memoria dos seus incondicionais, pois trouxo á nosa cidade a cantidade de músicos de jazz, incluídos a totalidade dos galegos que se dedican a este estilo!. *Critico musical. Membro da Asociación Cultural Pertenza