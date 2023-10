Los rumorosos y los adelantos

Cada vez que se acercan las elecciones autonómicas en Galicia se desempolva el tema del adelanto electoral, de su necesidad, de su oportunidad, de la supuesta lógica estratégica que se esconde detrás de la propuesta o se persigue con ella. Y la mayoría de las veces, detrás de este tipo de propuestas se encuentra gente con escasa formación política y mucha experiencia partidaria.

Dice un colega mío que la excesiva vinculación de los políticos con el poder les hace creer que existe una suerte de transustanciación por la que la experiencia política se convierte un día en epistemología, algo así como si los enfermos crónicos llegaran a creerse médicos.

Les cuento esto porque como el tiempo electoral gallego va llegando, también comienza el tiempo de los rumorosos del adelanto, esos que no se conforman con pensarlo o hablarlo en la barra del bar sino que lo lanzan a los cuatro vientos, a los medios, y a quien se les ponga delante con las intenciones más chiripitiflaúticas.

Amagó con el adelanto Feijóo en el parlamento, para dar cuenta de la debilidad que atravesaba el PSOE en Galicia, sin candidato; y el todavía no candidato salió a responderle pronosticando un adelanto vinculado precisamente al fracaso de Feijóo en Madrid. Entonces tuvo que salir Rueda que con un escueto “no, para nada”, quiso zanjar la rumorologías propios de estas fechas.

No ha habido presidente de Galicia que no haya tenido que lidiar con los rumorosos del adelanto, unos por hacerse ver, otros por tratar de evitarlo, y otros simplemente por hacernos creer que tienen una bola de cristal que les permite predecir el tiempo futuro, generar contra facticos para conocer lo que ocurre en otra dimensión paralela que nunca sucederá en la nuestra, y tantas chorradas más a la que nos tiene habituadas la ignorancia metodológica.

Después de la experiencia desastrosa que hemos tenido con las encuestas en las anteriores elecciones, hacer pronósticos sobre lo que ocurrirá si hay o no hay adelanto electoral es simplemente grotesco; nadie tiene certeza de lo que ocurrirá, porque no hay ninguna forma de saberlo, solo opiniones; y las opiniones funcionan con una lógica binaria, la mitad aciertan y la mitad fallan, salvo cuando son evidentes, y entonces acertamos todos.

Pedro Sánchez adelantó las elecciones porque no podía estar un año aguantando el supuesto fracaso de las locales; era su percepción y la de su grupo más próximo, y le salió bien, aunque nadie lo esperaba y nadie lo pronosticó; si Rueda adelanta lo hará por lo mismo, porque cree que la legislatura está muerta y ya no le sacará más rendimiento. Y precisamente por eso creo que no adelantará, pero también la mía es una opinión.

Rueda entró tarde, todavía tiene cosas por hacer, y no me refiero solo a las políticas públicas, me refiero también a la definición de su propia presidencia, a la autonomía sobre Feijóo, a la impronta de su propio mandato y, como no, al fortalecimiento de su propio liderazgo dentro del PP de Galicia.

Por eso es más probable que Rueda apure los tiempos a que interrumpa la legislatura, pero eso, que sigue siendo una opinión, no sirve para justificar que el PSdeG no dé cuenta de que tiene un proyecto de candidato y tiene que empezar a lanzarlo, para que no sigan hablando los rumorosos.

*Profesora de Ciencia Política y Administración Equipo de Investigacións Políticas da USC