Oportunidades de futuro para Galicia

En mi capítulo incluido en el informe Ardán recientemente publicado por Zona Franca de Vigo, me detengo a desgranar algunas de las grandes oportunidades que tiene ante sí la economía gallega. Porque no todo van a ser desafíos y problemas. También hay elementos para el optimismo y la ambición. Aunque la mayoría de ellos requieren mucha voluntad política y un amplio respaldo social. Centrémonos en cuatro frentes.

Galicia cuenta con ventajas claras en el escenario general de oportunidades que se abre en Europa. Conscientes de la necesidad de repensar las formas de producir y consumir, de buscar nuevos equilibrios entre desarrollo económico y sostenibilidad medioambiental, la Unión Europea ha abrazado con determinación la estrategia de una Europa más verde, sostenible y digital que encaja particularmente bien a Galicia.

En el ámbito energético, la capacidad combinada de producción eólica, solar e hidroeléctrica, sin olvidar la incipiente mareomotriz, nos sitúa entre los líderes regionales naturales en Europa. Urge resolver tres retos para que maximizar los beneficios y minimizar los costes de la transición energética.

El primero es anticiparse a los problemas de una instalación desordenada de parques de todo tipo que ponga en riesgo otras actividades productivas, el paisaje y el bienestar de los gallegos. Es fundamental una planificación que busque equilibrios y evite actuaciones de las que, a posteriori, podamos arrepentirnos.

El segundo es que lo inteligente es que el rol de Galicia vaya mucho más allá del territorio para la instalación de renovables. Se debe aprovechar la coyuntura para desarrollar un complejo industrial en este ámbito definido de forma extensa, para incorporar las actividades de I+D+i. Se cuenta con los mimbres para ello, tanto en el sector empresarial como en las universidades y centros de investigación. El objetivo debería ser vertebrarlo para que el sector energético se convierta en un pilar productivo básico de Galicia, equivalente a lo que hoy son la automoción o el sector textil-confección.

El tercero es la necesidad de que un porcentaje sustancial de los beneficios de la producción energética se quede en Galicia. Para ello existen dos caminos, no incompatibles. Uno es el establecimiento de tasas e impuestos compatibles con los ya existentes; en particular, con el impuesto sobre sociedades, de competencia estatal. Esta vía se ha explorado mediante el canon eólico y el impuesto sobre el daño ambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada creado en 2008. Sin embargo, este es un camino indirecto para evitar problemas de doble imposición respecto al impuestos sobre sociedades, y con una capacidad muy limitada para generar ingresos. La segunda vía es la participación en el capital de los nuevos proyectos que se desarrollen. En este sentido, el anuncio de la Xunta de Galicia en marzo de 2023 de la creación de una sociedad en la que participaría la Xunta de Galicia junto con otros actores públicos y privados para promover nuevos proyectos en energías renovables puede ser el camino apropiado.

En segundo lugar, hay que referirse al impulso a la digitalización. El proceso de digitalización puede ser muy positivo para economías geográficamente periféricas y de tamaño pequeño o mediano como Galicia. En el mundo digital, las ventajas de la aglomeración se difuminan y resitúan a aquellos que son capaces de estar bien integrados en los nodos de la red. Se abren oportunidades para la configuración de nuevos polos situados en espacios menos congestionados y con calidad de vida superior. De hecho, en un escenario de cambio climático, con aumento de temperaturas y olas de calor recurrentes, la posición de Galicia en la península puede convertirse en un claro atractivo en los próximos años. En este frente, el aprovechamiento de oportunidades pasa por dos vectores de trabajo. El primero es la mejora en las infraestructuras, tanto en la red interna como en elementos troncales como pueden ser grandes centros de datos como el que proyecta Impulsa Galicia y que cuentan con la ventaja de las menores temperaturas y, por tanto, su mayor sostenibilidad; o cables submarinos que aprovechen la situación de Galicia en las conexiones intercontinentales y refuercen el valor de lo anterior, y el atractivo como espacio de inversión en el sector TIC. De nuevo, el efecto positivo de lo anterior se multiplicaría si somos capaces de articular e implementar una estrategia ambiciosa e integradora de las capacidades científicas y de transferencia de las universidades, el tejido empresarial ya existente y el sostén y apoyo de la Xunta y el resto de las administraciones públicas en Galicia. La reciente decisión de instalar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) en Galicia demuestra con claridad las capacidades de Galicia en el sector.

En tercer lugar, aparecen los alimentos de calidad. El sector agroalimentario de Galicia es fuerte, con agentes muy reconocidos a escala nacional e internacional, y una buena imagen de marca. Su peso en el conjunto de la economía gallega está por encima de la media española y la pandemia nos hizo más conscientes de su importancia y valor. Pero la realidad es que, colectivamente, estamos jugando por debajo de nuestras posibilidades. En todos los planos. Hay que volver a incidir en el despropósito que supone la existencia de cientos de miles de hectáreas de suelos fértiles abandonadas en Galicia, que reducen nuestra capacidad productiva, alimentan la lacra de los incendios forestales y, en muchos casos, arruinan el paisaje. Sin olvidar la apuesta por los productos de calidad y alto valor añadido. La agricultura y ganadería gallega no puede optar por competir en precios bajos. Y eso conlleva la necesidad de reforzar la estrategia de marca común, de la que se pueden beneficiar especialmente productores pequeños sin capacidad de crear marca propia; la apuesta por las etiquetas de trazabilidad, sostenibilidad ambiental y agricultura ecológica, sabiendo que una parte no menor de las tierras y las explotaciones podrían adaptarse sin gran dificultad a las exigencias de esa etiqueta; el reforzamiento de las cadenas logísticas compartidas, de nuevo claves para los pequeños productores. En general, lo anterior no es de aplicación al sector de alimentos del mar. Aunque con problemáticas específicas pendientes de resolver, el sector ha mostrado tradicionalmente una enorme capacidad de adaptación y de aprovechamiento de oportunidades, siendo el sector conservero el que probablemente ilustre mejor esta historia.

Finalmente, una referencia a la sostenibilidad ambiental y la economía circular. La apuesta por este vector en la Unión Europea es ya una realidad, pero irá aumentando progresivamente. Y no será exclusivamente una cuestión de normativas y reglamentos. La sociedad europea está valorando de forma creciente el compromiso con estos objetivos colectivos; también cuando actúan como consumidores. En un futuro cercano, la trazabilidad de todo tipo de productos y la posesión de certificaciones serán elementos de competitividad clave; el compromiso de un país con la economía circular y la sostenibilidad definirán su marca global y su atractivo turístico. De ahí que sea necesario implementar con ambición la estrategia ya vigente; identificando y apostando por iniciativas novedosas y desplegadas a través de proyectos piloto que luego se puedan ir extendiendo por todo el territorio, que permitan aprovechar los residuos y que, además, generen un know-how valioso para exportar a otros territorios más rezagados, pero con características similares a Galicia. Un buen ejemplo lo constituye la gestión de los purines en territorios con especialización ganadera, para convertirlos en biometano y abonos. En todo caso, urge contar con un mapa detallado y completo de los residuos generados por el sistema productivo gallego que permita identificar e impulsar relaciones interempresariales en la lógica de la economía circular hoy inexistentes.

Oportunidades no nos faltan.