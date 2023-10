Nestes días faise o 45 cabodano de Domingo Fernández del Riego, falecido o 10 de outubro de 1978, e ao abeiro deste ano no que se dedica o Día das Letras Galegas á figura do seu irmán Francisco, tratarei de contar algúns dos méritos destoutro galeguista da familia que, non por menos coñecido, é merecente dun especial recoñecemento pola súa entrega a Galicia e a súa bonhomía.

Domingo naceu en Vilanova de Lourenzá o 25 de abril de 1916, tres anos despois do seu irmán Paco. Da súa man veu para Vigo, onde estabeleceu botica na céntrica rúa do Príncipe, na que hoxe loce unha placa-homenaxe dedicada á súa persoa pola Irmandade da Sanidade Galega.

Destacou profesionalmente como presidente executivo e de honra do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, e foille concedida a placa da Orden Civil de Sanidad polo Goberno do Estado. Tamén formou como integrante do grupo promotor e fundador da Cooperativa Farmacéutica do Noroeste (COFANO), que aínda hoxe abastece de medicamentos as farmacias de Galicia.

Compromiso político con Galicia

Desde os seus anos mozos en Santiago de Compostela, nos tempos da República, militou nas Mocedades Galeguistas, das que o seu irmán Paco era secretario xeral. Con el acudía con frecuencia ás tertulias da editorial Nós de Ánxel Casal, o editor dos libros en galego. Alí, na rúa das Hortas, Domingo, con 17 ou 18 anos, alimentaba o seu galeguismo e a súa militancia coa palabra daquel editor de noso, que chegou a ser alcalde de Santiago, e que apareceu asasinado nunha cuneta en agosto de 1936.

Estabelecido en Vigo logo da Guerra Civil, malia as adversas circunstancias políticas apoia iniciativas encamiñadas a concienciar o país na loita polas liberdades e a democracia, e pola defensa dos valores e da cultura galega. Faise accionista de Editorial Galaxia e, cando nace a Asociación Cultural de Vigo, presta o seu apoio económico e persoal a este novo proxecto.

Recórdoo nunha viaxe, no ano 1966, con Ramón Piñeiro e Xaime Isla a Bilbao, onde eu daquela traballaba e estudaba, para estabelecer contactos co Partido Nacionalista Vasco.

A súa rebotica, acolledora de tantas xentes e iniciativas, tamén era lugar de xuntanzas políticas. Mosén Totosaus, crego e político catalanista e Juan Ajuriaguerra, dirixente do PNV, pasaron por alí nos tempos da clandestinidade.

Nos anos próximos ao remate da ditadura franquista, no tempo da transición á democracia, Domingo tamén se compromete. Quizais non coa intensidade que lle gustaría porque a enfermidade da súa muller, Cristina, irmá do pintor Xohán Ledo, o tiña moi atado e moi afectado. Malia esas circunstancias, foi un dos fundadores, en 1974, aínda no franquismo, do Partido Galego Social Demócrata. O enxeñeiro portugués Correia e os irmáns Vaz, cóengos de Braga, clientes da súa farmacia, serven de enlace para estabelecer o contacto co Partido Social Democrata portugués.

A pesar das duras circunstancias persoais ás que fixemos referencia, presentouse como candidato pola provincia de Pontevedra nas primeiras eleccións xerais de 1977. Foi o seu último acto político público.

O seu importante labor a prol da liturxia en galego

O compromiso cristián vénlle tamén desde mozo, cando tomou parte nos movementos universitarios cristiáns en Santiago de Compostela. Non era un rezador, mais si unha persoa que facía o ben e tiña sempre unha man tendida para os que necesitaban apoio, económico ou doutro tipo. Aínda viven persoas que testemuñan a axuda da súa man xenerosa.

A confluencia de cristianismo e galeguismo foi determinante no seu labor a prol da liturxia en galego. Cando nos tempos do Concilio Vaticano II os bispos galegos adoptan o castelán como lingua da Igrexa, sente unha santa indignación que o compromete nunha intensa actividade para conseguir a aprobación do galego como lingua oficial na liturxia en Galicia. Foi a súa unha loita contra a marxinación da lingua propia. Un importante cóengo galego da catedral de Santiago, que co tempo foi un destacado bispo, chegou a dicir que falarlle a Deus en galego era como facelo en alpargatas.

A rebotica tamén serviu para acoller os comprometidos con esta causa.

O padre Seixas, de entrañable memoria, viñera no ano 1965 da súa misión na República Dominicana. Unhas febres lle imprediron seguir alí. Por sorte para nós, asumiu Galicia como país de misión para levar a termo a oficialización e normalización do galego na nosa Igrexa. Na farmacia de Domingo plantou Seixas a súa tenda apoiado por el e por Xaime Isla. Alí planeáronse as reunións e visitas para facer chegar a Roma as argumentacións que botaron abaixo a decisión espuria de que a nosa lingua vernácula non fose o galego. Domingo conseguiu unha entrevista con monseñor Tarancón, daquela arcebispo de Oviedo e responsable de Liturxia na Conferencia Episcopal. Coñecíanse de cando estivera en Acción Católica, pois Tarancón pasou a Guerra Civil en Galicia. Aquela xuntanza de Oviedo foi decisiva para as xestións en Roma.

Desde a rebotica conseguiuse a incorporación do Coro Ondas do Mar de Vigo á liturxia das misas en galego. O fillo do mestre Rúa, director do Coro, era oficial do Colexio Farmacéutico e, por medio del, fixéronse as xestións para que participase nas misas oficiadas na nosa lingua nas igrexas das Trinitarias e dos Apóstolos.

Alí, na farmacia, tamén se creou a sección de liturxia da Comunidade de Vida Cristiá, que Seixas puxo baixo a protección de Nosa Señora da Guía e de Santiago Apóstolo. Dela foi presidente Domingo. A Comunidade atendía os gastos que se orixinaban polas actividades do Coro, que así podía facer desprazamentos por Galicia enteira axudando á implantación das misas en galego.

Seixas deixou dito no libro Conversas do padre Seixas con Silvestre G. Xurxo: “A Igrexa galega naceu e medrou en boa parte nunha farmacia, na de Domingo Fernández del Riego, na rúa do Príncipe. Alí Domingo, sen barullo e no anonimato, reunía uns cantos amigos volcados nesta idea e de alí saía o apoio para todo o que en Vigo se facía. Domingo foi probablemente o home que máis se sacrificou, incluso economicamente”.

No ano 1966 constitúese a editorial de pensamento cristián SEPT, deseñada por Xaime Isla, onde Domingo figura entre os fundadores e conselleiros. Cando SEPT entra nunha etapa de horas baixas, co seu espírito de servizo, faise cargo da presidencia de maneira transitoria para encarreirala.

Participa na decisión de abordar a tradución ao galego da Biblia desde as linguas orixinais, que non puido ver feita realidade porque saíría do prelo en 1989, xa falecido.

Moito lle debe Galicia e a liturxia en galego a Domingo!

Cando faleceu en 1978, a bandeira galega cubriu con agarimo o seu cadaleito, como recoñecemento do seu amor a Galicia.

Escribo hoxe estas loas convencido de que elas tamén encherán de alegría ao seu irmán Francisco e servirán de honra para a gran festa das Letras Galegas que neste ano se dedica a el.

*Padroeiro da Fundación Penzol e presidente de SEPT