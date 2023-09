Convencido, como lo está quien esto escribe, de que don Alberto Núñez Feijóo es un político de muy alto nivel, y por tanto de los pocos que ahora mismo hay en España, parece lógico suponer que poco o nada tendría de extraño que haya empleado gran parte de su brillante actuación durante su fallida investidura. O, para ser más exacto, dedicó su tarea no sólo a intentar convencer a algunos –cuatro, los que necesitaba– diputados del entorno gubernamental o asociados, para que apoyasen su causa y, comprobada su inutilidad, cambió de táctica: dedicó su discurso a buscar el apoyo futuro de muchos más españoles de los que se lo concedieron el 23-J. Y desde luego, es muy posible que lo consiguiera, facilitado por la injustificable “ausencia” del señor Sánchez, presidente en funciones y más que probable jefe del Gobierno cuan do venza en la encomienda que sin duda le hará el jefe del Estado. Primera condición constitucional esa propuesta, mientras la segunda, que es lograr los apoyos que le exigen los independentistas, algo que resultaría inconstitucional, por más que se disfrace de lenguaje jurídico ad hoc y al dictado de algún magistrado de reconocida simpatía por su continuidad.

Volviendo a la presunta, y más que lógica, intención del señor Feijóo de captar futuros votantes, procede suponer, con todas las cautelas derivadas de la lejanía –salvo sorpresas, incluyendo contra casi todos los pronósticos, una repetición de las recientes– de elecciones generales, casi todos los análisis más o menos independientes coinciden en subrayar que lo habría conseguido. Y en ese marco, como por lo que se refiere a Galicia, no debe olvidarse que si se cumplen las previsiones serían, con las vascas, las primeras de 2024, debe tenerse en cuenta, curiosamente, el choque entre el ex presidente de la Xunta y el diputado del BNG, señor Rego, que lo acusó de “mentir” y de engañar al alabar la propia gestión al frente del ejecutivo autonómico. El representante del nacionalismo gallego, muy crítico con su adversario, resaltó el valor de su único voto, en favor del señor Sánchez, aludiendo a los beneficios que podría obtener para Galicia, pero no concretó alguno. Y eso lo utilizó el candidato para advertir de las tentaciones de apoyar al actual titular del gobierno central: “cuando no les haga falta su voto no contarán con ustedes ni se les dará lo que le prometan”. Y le puso un ejemplo práctico al decir que el Bloque es irrelevante para el futuro “porque son suficientes PNV, Esquerra, Bildu y Juns”. Y como ejemplo, Feijóo le dijo a Rego que Sánchez había abandonado el hemiciclo instantes antes de que tomase la palabra el nacionalista galaico: “esa es la importancia que les da”, añadió, sarcástico, el candidato. Pudo ser el primer acto de la. precampaña electoral gallega, en la que también el líder del PP se juega mucho.

Por lo demás, queda claro pues que se confirmará el espectáculo ya vivido en estos años de las dos Españas, y curiosamente también que una de ellas tiene los votos necesarios para darle el gobierno a quien cederá para mantenerse en el poder a los que no quieren formar parte del Estado. Y también quedó claro que después de mucho tiempo, la otra parte (de España) ya tiene un líder que es tan detestado por sus adversarios que bastan sus insultos para demostrar que es el protagonista más para las próximas elecciones. Y no se limitan a las. críticas políticas: algún miembro del gabinete resucitó una fotografía que le consta más explicada durante toda la campaña pasada. Y no le dio resultado: perdió bastantes de los escaños que Podemos había logrado antes de su deserción. Que no fue la primera, por cierto. En todo caso parece haber cedido siempre a las tentaciones del poder. Una de ellas, utilizar los votos que se le dan para una causa para apoyar auténticos dislates políticos y territoriales.