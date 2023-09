Imaginad a dos niños jugando con LEGOS en un garaje, ahora ponedles barba y una idea de negocio: Dadle una doble vida a cualquier furgoneta y quitarle a sus dueños la sensación de morriña en cualquier viaje lejos de casa. Iván Bastero y Jordán Díaz son dos apasionados de la aventura que crearon VANCUBIC con la finalidad de que para el resto fuera más sencillo ver el mundo desde su misma perspectiva. Ahora el mundo tiene el ojo puesto en ellos. Los cubos diseñados por estos dos chicos son de quita y pon, simulan un hogar bastante acogedor, y permiten que pases del modo trabajo al modo ocio en tan solo una hora. La acogida internacional está siendo asombrosa www.vancubic.com su instagram supera los 400.000 seguidores el producto es único –de verdad, solo de ellos–, innovador, original y ¡nacido en Beade!

Foto Augusto Rodríguez

¿Quieres ahorrar en tu viaje? No vayas en tren,colega, porque es un pillaje

Dios asista en sus desvelos, ya que el Gobierno parece incapaz, a los viajeros de larga distancia de la Renfe. Yo fui uno de los periodistas ingenuos que en los años 70 escribió a favor de las “Autopistas non” cuando se iba construir la del Atlántico, con el argumento de que había que potenciar el transporte público más económico, por tren, en vez de fomentar y gastar el dinero en macrocarreteras. ¡Qué ingenuidad, el tren de larga distancia parece ser hoy el más caro medio de transporte! Tengo en la mano un billete comprado el 24 de septiembre para viajar el 5 de octubre entre Zamora-Vigo, clase confort, con 5 euros recargo por elección de asiento y 20 por ciento de descuento ¡por 97,5 euros”. Hace unos días hice el mismo trayecto en coche y me salió en unos 40 euros en un SUV para dos personas. Es decir, de 20 cada uno a casi cien. Hace nueve años que hago ese camino en la linea Madrid-Vigo y desde que se ha liberalizado el mercado no solo pagamos mucho más sino que los descuentos para mayores los han reducido al mínimo, han suprimido el servicio gratuito de prensa, el de películas sobrevive como puede.... O sea que en larga distancia, en vez de ser cada vez + competitivos, son menos accesibles a los ciudadanos. ¡Quién nos lo diría cuando luchábamos contra la autopista en los 70! ¿ Y es un servicio público?

Keep on rockin´ baby!!

Si el gasto Vigo-Zamora lo invertimos en copas sin mover el culo nos da para más de diez hoy mismo en La Pecera (Pizarro, 35) y al tiempo nos permite ver y oír a THE OL’ BOYS en una cita con el viejo Rock&Roll y el blues de los años 50 y 60. Desde las 10 de la noche tenéis ahí a Alberto y Andrés Cunha, Javier Soto y Chus Dasilva para un recorrido por la música americana que marcó a la generación de American Graffiti y que fue un antes y un después para el rock y el blues llegados desde más allá del Atlántico… Little Richard, Roy Orbison, Muddy Waters, The Beach Boys, Jerry Lee Lewis, Elvis... ¡Buf!

Y un aperitivo al theremin

¡Ah, pero lo que me cuenta Raúl Bermúdez que en la galería Maraca (Dr. Cadaval, 12) hoy pero a la hora del aperitivo, las 13, nada tiene que ver con el rock ¡Charla y concierto de Theremin a cargo de Paulo Pascual (Modulador de ondas)! El Theremin (id al diccionario) es un instrumento electrónico intangible que cumplió 100 años en 2020. Os sorprenderá cómo son sus técnicas interpretativas y cómo suena en múltiples estilos.