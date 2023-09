Los renglones torcidos de los estudios de Derecho

‘Necesitamos una educación bien fundada en las humanidades para realizar el potencial de las sociedades que luchan por la justicia’

Martha Nussbaum

El tema no es nuevo, pero, porque es grave, habrá que seguir insistiendo y alertando. En su momento reputados catedráticos advirtieron de la inconveniencia de la adopción del Plan Bolonia y del infortunio que podía suponer para los estudios en nuestras Facultades de Derecho. En mi opinión, la reducción de la carrera de cinco a cuatro años constituye un desacierto. Vivimos tiempos de cambios sociales que demandan urgente regulación y el ámbito de lo jurídico experimenta una acelerada expansión; no parece, entonces, razonable que se acorte el tiempo de estudio y preparación de los nuevos graduados. Este recorte se traduce en la imposibilidad material de explicar cumplidamente los programas de las respectivas asignaturas que, sin embargo, formal y oficialmente mantienen una extensión que de antemano se sabe inabarcable. Es esa falaz dicotomía tan española entre lo oficial y lo real, lo que figura y se aparenta, y lo que en verdad es. Pero la realidad es que la buena formación de un jurista exige una enseñanza de calidad, holgada y robusta, no abreviada o desmochada.

Las Facultades de Derecho no están para formar abogados, ni notarios, ni jueces, sino juristas – y aun añadiría humanistas–, y eso parece haberse olvidado. Así vemos salir de las facultades esa turba de graduados en su gran mayoría de muy escasa instrucción.

El plan Bolonia propicia una enseñanza aligerada, de acentuado pragmatismo, ahormada a la figura de un mecánico aplicador de normas, y este designio aboca a una degradación de la formación jurídica; el resultado es una suerte de preparación técnica que orilla la formación verdadera del jurista, cuyo papel resulta así devaluado. Lo que prima es que el estudiante se haga con las “competencias” que el mercado de trabajo demanda, porque es esto lo que ahora importa y no el conocimiento, no el dominio de la Ciencia del Derecho. De formación humanística, ni soñarlo; claro que de esos saberes vienen ya francamente desnutridos de la enseñanza media. Lo que llega a las aulas universitarias es de una indigencia cultural decepcionante, desalentadora, producto de la depreciación y descuido de las humanidades. Juzgo por mi experiencia como docente en la Universidad durante treinta años.

Si apenas se cuenta con tiempo para una cabal instrucción en las materias propias del plan de estudios, menos aún lo habrá para otras actividades de las que los alumnos salen absolutamente ayunos y que estimo indispensables para la integral formación del jurista. Nada saben de retórica, técnicas de raciocinio y argumentación, no se les proporciona un repertorio de títulos de obras de imprescindible lectura (al modo, por ejemplo, que hace Capella en El aprendizaje del aprendizaje), ni hay tiempo para seminarios monográficos sobre obras capitales de la ciencia jurídica. Salen de la facultad sin conocer nada de los grandes procesos que macaron un hito en la historia: el seguido contra Sócrates, filósofo que resultaba molesto por sus enseñanzas, al que acusaron de no reconocer a las divinidades oficiales y de corromper a la juventud, ni el proceso contra Antonio Pérez, secretario de Felipe II, o contra Flaubert por la presunta inmoralidad de su novela ‘Madame Bovary’, ni el famoso y desgraciado affaire Dreyfus, en cuyo proceso se hizo prevalecer el “dogma” de la razón de Estado sobre la inocencia del acusado, y se licencian sin haber estudiado el proceso de Nuremberg, ni ejemplo alguno de los ominosos procesos seguidos ante el Tribunal de Orden Público del período franquista. Nada. Así salen con el espíritu hecho un erial. Son graduados absolutamente incultos, iletrados y páparos del Derecho. Siempre he dicho a mis alumnos que la Universidad es el tiempo -¡y el templo!- de los libros, su herramienta genuina e insustituible; me temo que muy pocos habrán seguido mi exhortación, confiados en que bastaba con ese apresurado vademécum papiráceo que son los apuntes, por los que a veces transitan de mano en mano erratas, producto muchas veces de una mala audición seguida de una falta de lectura de códigos y libros; y así he leído exámenes donde se repetía la palabra “compadecencia” por comparecencia, y “acto” por auto; así que las partes litigantes “compadecen” ante el juez y este dicta, al final, un “acto”. ¡Desolador! Supongo que de aquellas lluvias vendrán los lodos de esa bibliofobia de algunos “modernos” despachos de abogados, confiados –¡gravísimo error!– en que todo está en Internet.

La hechura de un jurista mínimamente culto corresponde al período de estudio y formación universitaria. La formación orientada ya al ejercicio práctico y profesional debe situarse en momento posterior. En más de una ocasión, alumnos del llamado “máster de la abogacía” me han trasladado su experiencia de la repetición de una teoría ya vista en su anterior paso por las aulas. Por eso entiendo que en esta segunda etapa de postgraduado ha de cobrar prioridad la enseñanza de los prácticos del Derecho y de otras disciplinas, y la Universidad ha de pasar a un segundo plano, lo que no siempre ocurre. El docente universitario tuvo ya su tiempo y oportunidad; después ha de ser el momento de los prácticos.