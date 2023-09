La “revolución”

Es probable que la palabra “revolución”, aplicada en este caso al campo gallego, provoque algunos aspavientos entre la buena gente suspicaz, pero a la vista de los datos que ha publicado este periódico no hay otra mejor aplicable. Aunque, acaso para no confundirla con otras interpretaciones, se entrecomilla: su sentido no es el más utilizado, sino el más sencillo y seguramente también el más antiguo: cambiar las cosas de arriba abajo. Con la ley en la mano, pero si no existe la legislación adecuada que lo permita, habrá que habilitarla por quien corresponda, que para eso existe el aparato de un Estado democrático.

Y es que a la vista de los datos que acaba de publicar este periódico, no cabe duda de que el único remedio es hacerlo, y cuanto antes, mejor. Se trata de evitar a medio plazo una Galicia interior vaciada o, dicho de otra manera, para fijar población en el interior de este país no queda más opción que cambiar muchas cosas. Y lo mismo es aplicable para otra condición previa: hacer rentable el territorio. A no ser, por supuesto, que alguien responsable considere que la venta de más de cinco mil propiedades gallegas en el rural –como informó FARO DE VIGO– por falta de rentabilidad para sus propietarios sea algo banal o de importancia menor. Es muy cierto, desde luego, que Galicia tiene más de un millón de propiedades rurales, no pocas de ellas de dueño desconocido, pero eso no es una bendición: más bien lo contrario, en la medida en que parece imposible, por sus dimensiones, que las que son explotadas, en su gran mayoría, compensen siquiera los costes, el trabajo y los impuestos. Y por eso, entre otras razones –la escasez de calidad en los servicios públicos y privados, por ejemplo– la gente se va: no por capricho. Y, además, con otro daño no colateral, si no directo: las principales perjudicadas por esa situación son las mujeres, las últimas en marcharse y las primeras en el trabajo para evitar ese final. Conste que nadie ignora los esfuerzos que se han realizado desde los distintos gobiernos gallegos que se han sucedido en estos años. Pero al menos desde un punto de vista particular, para cambiar de verdad –en la línea que se necesita, que es la productividad, la rentabilidad y con ellas la permanencia de la población– hay que acelerar los cambios y, como queda dicho, hacerlos de arriba a abajo, o viceversa Algunas de las mejores iniciativas en su tiempo fueron los intentos de concentración parcelaria, pero sus resultados no resultaron como se esperaban ni mucho menos. Y del mismo modo que la cuestión forestal ha mejorado, tanto en materia de prevención de incendios como de extinción, a la hora por ejemplo del cumplimiento de las normas en limpieza de los montes y la distancia de las plantaciones a viviendas, apenas pueden calificarse de mediocres. Y ya se verá cómo acaba la idea de retirar la propiedad a los comuneros en caso de mantener el semiabandono de algunos de sus predios, o si por fin se cumple en el sector lácteo la ley que prohíbe en teoría la compra de producto por debajo del precio de coste, algo parecido a lo que se decidió para el cárnico. Estos y otros asuntos de envergadura necesitan una “revolución” para resolverse, sobre todo la plaga de los minifundios, pero los dos: el territorial y el mental.