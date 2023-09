¿Os cuento una historia familiar? Esta es una familia de las de antes, creada por José Barreiro y María Abad, de Betanzos y Curtis respectivamente, ya fallecidos. Inicialmente se asentaron en Betanzos donde empezaron a aumentar la familia, 8 hijos en total, 2 hombres y 6 mujeres. José era carpintero y por motivos de trabajo tuvo que trasladarse a Vigo, y aquí iniciaron una nueva vida en el Barrio de las Flores, donde tuvieron a sus dos últimas hijas. Y así continuó creciendo está familia que a día de hoy suma ya 47 miembros como se ve en la foto, a falta de 3 fallecidos (José, Mucha y Marcos) y de algunos integrantes que no pudieron asistir. ¡Larga vida a los Barreiro Vázquez y agregados!

¡Atento mundo cómic! Santiago Valenzuela nos trae a su Capitán Torrezno

Aún tenemos caliente en la memoria la segunda edición de Banda á Feira, ese certamen vigués dedicado al cómic, iniciativa de la Asociación de Vecinos de O Calvario, entre cuyos organizadores estuvo Melo, gerente de la librería Banda Deseñada, ahí en la rúa Portela 3 del Calvario. Apuntad los amantes del cómic porque precisamente en esta tienda presentará nuestro Kiko da Silva, a las 6 de la tarde de mañana, el último libro Santiago Valenzuela (Premio Nacional de Cómico 2011 por Plaza Elíptica) de la serie del Capitán Torrezno. Que los cómics no son para mozuelos con espinillas lo demuestran entre otras cosas las tiendas que han ido naciendo en Vigo sobre la materia como Norma en Ronda de Don Bosco 22, la de Ángeles Díaz, Mundo Manga (c/Perú 4), Sousa de Antonio Sousa (Avda Castrelos 22), Mazinger (Vía Norte 24)... Santiago Valenzuela es el autor que estará en Banda Deseñada el sábado con su trayectoria a cuestas: ilustrador en medios como El País Semanal pero sobre todo comiquero en revistas como Tos, Humo, Cretino...Vigo tiene su historia en el mundo de la historieta gráfica desde que en 1949 el librero Eugenio Barrientos lanzó en la extinta editorial Cíes 14 álbumes de Máscara Verde. Hoy podemos dar nombres como Pablo Carreiro, Iago Losada, Alberto M. Soto, Fernando Llor, Miguel Porto...

Por si os interesa un taller de vino y pintura en Navia con Antía Sánchez

No voy a ocultar que la viguesa Antía Sánchez me invita este sábado a su taller Paint&Wine (Pinturas y vino) pero, a pesar de que es válido tanto para gente que nunca ha pintado como para otra que quiere seguir fomentando su lado creativo, mi incompetencia es tal que no he pasado de aquel “Con un 6 y un 4 pinto la cara de tu retrato”. El caso es que Antía lleva el taller Alaselva en Navia Vello donde desde hace un año realiza, por vez primera en Galicia, los talleres mensuales de Paint&Wine. Una experiencia que bien la podría haber inventado Toulouse-Lautrec en el Moulin Rouge, pero que se dinamiza como taller en Estados Unidos desde hace poco más de una década. Este sábado, en un taller de 3 horas y media de duración que me dicen que no deja indiferente por lo divertido, van a inspiraros a los que os apuntéis (tfno. 654831086) en la obra “Paisaje con las Islas Cíes” de Urbano Lugrís, mientras degustáis un vino (o dos o tres). Ahí, en Rúa San Paio 118 bajo, en la Casa-taller de Antía Sánchez.

Y de anguilas y luras encebolladas

Lleno hasta el último aliento estaba el viernes noche el restaurante As Marías, en Real 32. Fui allí tras la faena en el Club FARO con Ángela Rodicio, Luis Piñero y Suso Portela, un cuarteto de la canallesca, y aprovechamos para hablar mal de todo aquel que no pudiera oírnos. Fuimos sobrios: una empanada de entrante, luras encebolladas y anguilas fritas al modo de las Marías, que es el viejo modo. Luego quisimos tomar una copa en el vecino Tipo X de Fran con la mejor música de los 60 en adelante pero no hubo manera de entrar por el gentío que lo ocupaba, Ana Lago, la exdirectora de Televigo, brillando en medio.