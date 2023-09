No Día Europeo das Linguas

Pasado 26 de setembro celebrouse o Día Europeo das Linguas e nós dedicámoslle unha relectura ao ensaio de Xosé Henrique Costas titulado As falas portuguesas arraianas en España. Crónica dun gloticidio consentido (A Trabe de Ouro, num.123, primavera-verán, 2023). Excusamos decer que a palabra “gloticidio”reférese ao feito de converter en morta, a mantenta, unha lingua que está viva. Trata o profesor Costas da Universidade de Vigo, de localidades que, dentro do Estado español e de Extremadura conservan, con forza maior ou menor, a lingua de Camões. Agora, o portugués arraiano retírase da banda española porque non existen políticas lingüísticas favorabeis en España e a República veciña asiste con indiferencia a este xenocidio lingüístico. Compre lembrar que a cidade de Olivença foi portuguesa desde a Reconquista até a súa ocupación polo exército español no ano 1801. Xosé Henrique Costas, no estudo sociolingüístico citado, láiase desta actitude política dos estados español e portugués botando man do lince: “Hai trinta anos o lince ibérico (Lynx pardinus) estaba a piques de extinción con a penas un centenar de exemplares en toda a Península Ibérica refuxiados en dúas áreas meridionais. España e Portugal avinzaron daquela un programa urxente de recuperación do lince ibérico a longo prazo con planificación, acondicionamento previo de espazos naturais, cría en cautividade e orzamento para a súa recuperación e extensión, de maneira que hoxe hai xa 1.300 linces distribuídos en sete áreas naturais, en cinco delas reintroducido. Axudados por fondos europeos, os gobernos de España e Portugal invertiron millóns en trinta anos no Programa Lince e hoxe este felino está practicamente recuperado. Que tería que facer (conclúe Costas) un falante dunha lingua minorizada en España e Portugal para ser tratado sequera coma un lince?” Non é ocasión de insistirmos no maltrato que seguen a sofrer galego, vasco e catalán alí onde non son hexemónicas forzas políticas nacionalitarias propias, nin falaremos da política secular española que levou ao case exterminio o astur-leonés e o aragonés en espazos territoriais varios. Sempre a torva insania reaccionaria ten na mira impor un estado monolingüe castelán no cal os outros sobramos.