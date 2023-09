Avecilla certifica que hay, en el seno –profundo– del rojerío galaico, una especie de rogativa para que el PNV le chafe la fiesta a Petrus y haga una de las suyas fastidiando su investidura. Eso es casi imposible, porque aunque los vascos de esas siglas proceden de la disciplina cristiana aún no son capaces de hacer milagros A día de hoy, lo único casi seguro es que O Noso Ex perderá por la mínima.

Retrasaría su aspiración a la silla pontifical de Moncloa. Claro que, si hay fallos entre los aliados, se iría a unas nuevas elecciones, y tal como se portó Feijóo el Martes y el Miércoles es probable que ganase con más ventaja que el 23-J. Por lo que se sabe hasta ahora, las encuestas apuntan a la hipótesis de que el PP obtendría al menos 20 escaños más y a pesar de que algunos los perdería VOX, la suma total de ambos garantizaría una mayoría absoluta. Jo.

Ya, ya, es cierto que los sondeos no están precisamente en su mejor momento, pero como dice el refrán “más vale un por si acaso que un quién lo pensara”. Eso es lo que debió pensar el jefe de los petrusianos cuando ayer mismo reapareció para demostrar que no se había quedado mudo de admiración por Feijóo : claro que apenas dijo nada que valiera la pena. “Como casi siempre”, dijo el agente. Uf.

Por cierto, hablando de las investiduras, Anacleto insiste en que cada vez que interviene el único diputado del BNG, lady Ana pierde mogollón de votos. Y no por que don Néstor sea mal orador, sino porque muchas de las cosas que dice o son antipáticas para la mayoría de los futuros electores gallegos ,o sólo se entienden desde la óptica de la UPG. No se trata de que lo cambien, que si no se deja es imposible, sino de que lo moderen. Pero ese es un riesgo que nadie correrá. ¿Capisci?