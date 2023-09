A Buxán Bran, entonces joven profesor de la Universidade de Vigo de 31 años, lo conocí y entrevisté para FARO en 1995 porque organizaba un curso titulado “Os estudos gays e lesbianos en España”. Me dice que aquel curso estival devino en una referencia académica pionera en la universidad española y que le dió muchas alegrías profesionales. Luego, con otra profesora universitaria, Beatriz Suárez Briones, pilotaron el colectivo Legais, ¡tan dinámico culturalmente! He seguido desde entonces su carrera como crítico, comisario, coleccionista y desde 2019, decano en la facultad de Bellas Artes de Pontevedra, la más importante institución artistica de Galicia. Buxán, un tipo positivo, alegre, de alto standing en su aparato cultural y sensible.

Foto: Augusto Rodríguez ¿Queréis cantar en coral? Los Appassionati abren sus puertas ¡Atentos, amantes del canto comunitario! La familia coral Appassionati vuelve al ruedo y nunca mejor dicho, al mando de la mezzosoprano Nuria Lorenzo. Si el curso pasado cantaron el Messias de Haendel, Réquiem de Mozart, Gloria de Vivaldi, una gira por Málaga y otra por Castilla la Mancha, este curso tienen numerosos proyectos y es por ello que abren sus puertas para nuevas incorporaciones. Este año, entre otras cosas preparan un musical muy conocido por todo el público acompañados de orquesta y con una puesta en escena maravillosa. También preparan repertorio variado que harán en público en diferentes localizaciones de Vigo, Galicia y resto de España. Y no faltarán los intercambios con otras formaciones corales nacionales. Por ello, Gli Appassionati, considerado uno de los mejores coros amateur de España con un palmarés de 12 premios la sección senior Gli Amici Appassionati y la sección juvenil I Bimbi Appassionati con 1 premio internacional, abren periodo de admisión de nuevas voces. Puedes buscar su página web y saber más: Corogliappassionati@gmail.com De vendimia con Rodríguez ¡Estamos en días de vendimia! Poco me faltó anteayer para desviarme a Sober cuando, pasando por Benavente en dirección a Vigo, sonó mi teléfono y al otro lado estaba el ex funcionario municipal de Vigo Jaime Rodríguez para invitarme a vendimiar ahí sobre el Sil, en Bulso y sus tierras “das forcadas” donde elabora para él y sus amigotes su amandi Casa da Torre. Me llamaba en un momento de descanso, temí que me pusiera a vendimiar en esas pendientes de más del 45% de inclinación y decliné la oferta. “Prefiero tomarlo contigo cuando ya esté en botella”, le dije. Por ahí por Sober andan ya vendimiando los Iván Gómez Boys seguidores del apóstol Horacio sus godellos y mencías Regina Viarum para el mundo, pero eso ya os lo contaré otro día. Van a hacer unas fenomenales Jornadas Heroicas los week end para los interesados. Y los Xarabal en Lalín Y quienes paséis hoy por Lalín de tarde podéis encontraros sonando a Vigo. Claro, ahí estarán los de la Banda de Gaitas Xarabal sabiamente dirigidos por Marcos Campos. Una formación que prestigia a nuestra ciudad allá donde sienta sus reales gaitas, que yo recuerdo ver nacer allá por 1983 de la mano de Antón Corral y que allí actuará con otras en el I Festival de Bandas de Gaitas de Lalín. Larga vida a los Xarabal.