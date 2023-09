El prestidigitador

Es curioso: hasta ahora, poco más o menos, y entre los “halagos” que se le han dedicado al Ministerio de Transportes –antes de Fomento y aún más atrás en el tiempo, de Obras Públicas– no se había manejado el término “prestidigitador”. Un hueco que se ha cubierto hace apenas unas horas con la visita del comisionado para el Corredor Atlántico de mercancías por alta velocidad o, para ser breves, la “autopista ferroviaria”. Que después de varios plantones, por fin se entrevistó con la patronal gallega CEG para hablar de su asunto, pendiente a base de dimes y diretes desde hace varios meses. Como casi siempre, dicho sea de paso, en los asuntos que importan a Galicia y a su progreso.

(Conste que escribir estas cosas equivale, para no pocos integrantes de los coros gubernamentales, a una especie de manía persecutoria –los más selectos aseguran que es “victimismo”–, pero cualquier habitante de este Antiguo Reino sabe muy bien que es cierto, y que además está respaldado por precedentes concretos y abundantes. Sobre todo cuando se trata de cualquier cuestión relacionada con la alta velocidad. El AVE Madrid-Galicia, aún sin rematar en longitud y condiciones viarias lleva más de veinte años en el candelero, y el otro, el AVE atlántico, sin terminar desde hace poco más o menos el mismo tiempo. Y lo que es peor aún, parece haber renunciado al remate del tramo A Coruña/Ferrol y aplazado ad calendas graecas el sur, desde Vigo a la antigua frontera portuguesa.)

El secretario general del Ministerio, señor Flores, sorprendió con dos afirmaciones contundentes: dijo que estaban “liberados” ya más de mil millones para el corredor, y añadiendo que hay obras “iniciadas o licitadas” por algo más de 700. Hasta ahora, y menos con carácter oficial, se sabía muy poco de esos trabajos, y de ahí la sorpresa que, en cualquier caso, satisfizo a los empresarios gallegos que acudieron a la cita. El propio presidente de la CEG insistió en la importancia del proyecto para Galicia y en general el Noroeste y de que estaba “convencido” de que, “con todos detrás apoyando”, es el momento adecuado, a pesar de “algún retraso”. Ya se verá.

Y es que, dicho con el mayor de los respetos, hay un problema de credibilidad. Desde hace bastantes años, y procede insistir en ello, el Departamento no se ha caracterizado, a pesar de que los dos grandes partidos tuvieron esa responsabilidad, en cumplir ni plazos, ni presupuestos ni mucho menos fechas de inauguración. Y ahora, casi de repente, se comunica oficialmente que el asunto está “en marcha”, aunque el plan director, clave en el conjunto, se desconoce. Y tampoco hay demasiados datos acerca de la seguridad en el cumplimiento de las previsiones. De ahí que, insistiendo en lo del respeto, el margen para la duda es demasiado amplio. Y apelar a la fe ciega sería una exageración.

No parece necesario repetir que Galicia necesita ese corredor si realmente se pretende desde la gobernanza, desarrollar una tarea equilibrada entre las comunidades, sin ventajismos, y sobre todo manteniendo el principio constitucional de la solidaridad, que es el que da auténtico sentido al Estado de las autonomías. Y hasta ahora, todos loa que han estado en los gobiernos podrían ser testigos –aunque nadie se presente voluntario– de la injusticia distributiva, basada sobre todo en el criterio del número de habitantes, que tanto ha perjudicado al Noroeste. Por eso este Antiguo Reino, como ha hecho también el Principado de Asturias ha reclamado en diferentes ocasiones justicia, y ojalá que cambien las cosas de inmediato. Aunque los síntomas no son esperanzadores: el prestidigitador ha dicho algo parecido a lo de “poco por aquí y nada por allá, hale hop: he ahí el proyecto en marcha”. Ha dejado dudas, a la Xunta a un lado, y los detalles –algunos de ellos clave–, sin aclarar. Y ese no es modo de hacer las cosas si se quiere convencer a los que, con toda razón, se han vuelto escépticos.