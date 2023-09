Aunque con cierto retraso por culpa de las vacaciones, ¿cómo no íbamos a traer a nuestra sección esta imagen del Fútbol de Veteranos de Vigo, con el encuentro entre los de Fenosa/Rest. DaVid y Xuntanza-Areal-Nb en que se homenajeó en Cotogrande-Santa Mariña de Cabral a Secundino Rodríguez Sierra “Nito”? Claro, fue protagonista del Fútbol de Veteranos, primero como jugador y fundador del “Equipo de “FENOSA” y más tarde, hasta su fallecimiento, como dirigente del mismo. “Nito” dejó memoria de su capacidad, de su entrega y don de gentes y fue decidido impulsor de esta categoría en Vigo y comarca. (Foto: Germán Cruces.)

Hoy, con Ángela Rodicio, entre balas que silban y la Rusia que pudo ser

Hoy viernes, a las 9.25, se celebra tras muchos aplazamientos el juicio con la Radio Televisión Gallega por la denuncia de vulneración de sus derechos por parte de la periodista Maite Cabezas; hoy, también, a las ocho de la tarde, uno llega a Vigo desde el sur vacacional para presentar en el auditorio del Museo Marco el último libro de la periodista, corresponsal de guerra y otros asuntos menos bélicos Ángela Rodicio, que también trata de vulneración de derechos pero de otra índole. Se titula El zar olvidado, lo he devorado estos días, y en el libro Ángela sostiene que Rusia pudo no ser la heredera de los bolcheviques sino del voto democrático de los rusos. Qué interesante la historia que nos trae Ángela, que hizo sus prácticas de periodismo en FARO y ahora llega como maestra avalada por una experiencia que la llevó a vivir en directo los más importantes sucesos de la contemporaneidad en Israel o países árabes, en el este o en el centro de Europa, en la Guerra del Golfo o en la de Bosnia, entre el silbido de las balas y las minas de la propia profesión! No os perdáis este encuentro si queréis saber de un acontecimiento que pudo haber cambiado la historia de Rusia y que Putin no existiera mas que como un bedel; si queréis hablar sobre la vida de los enviados especiales e incluso de alguna comidilla de trastienda. Allá vosotros.

O Miño sereno, un viaje por un río noble, sereno, melancólico y soberbio

Ahora que ya contamos con un Congreso en que sus partes, que ya no se entendían intercambiando sus ideas en la misma lengua, ha decidido entenderse menos utilizando la de cada cual, uno se refugia en propuestas tranquilas y monolingües como el documental O Miño sereno, de Lucía Laín. Sí, sí, hoy a las 20 h. en el auditorio de Goián (nervio artístico de Tomiño) estará para darle calor la brava y bella alcaldesa Sandra González (no es un piropo), con el mucho menos bello pero no menos bravo Rui Teixeira, presidente de la Cámara de Municipal de Vilanova de Cerveira. ¿Qué es lo que veréis? Pues la proyección de la materia de un libro interactivo y sonoro que nos propone un viaje en el tiempo. El hilo conductor es el curso del río Miño, un río noble, sereno, melancólico, soberbio, internacional... a lo largo de los más de 300 km que recorre desde su desembocadura; voces de ayer y de hoy se encuentran en el reflejo de sus aguas. ¿Os acordáis de Voy cruzando el río, la canción de Tam Tam Go?

Y las pinturas de Vázquez Alemán

Su licenciatura es en Filosofía y Letras pero desde 1964 pinta aunque introducir a la gente en el mundo de los libros haya sido su oficio admirable y formal. Vázquez Alemán empezó por puro placer, sin otras pretensiones que liberar pulsiones interiores, pero las obras de este picheleiro criado en Lugo y Baiona, ahora su espacio irrenunciable de verano, fueron tan bien recibidas que ya suma más de cien exposiciones. Hasta el día 30 tenéis su obra en el Multiusos del Mercado de Sabarís, esa obra que, por citar algo, le quitan de las manos los veraneantes en su exposición de estío. En Sabarís tenéis sus paisajes, sus rincones urbanos, sus bodegones o sus figuras siempre animadas por un radical instinto colorista, de trazos libres entre inesperados matices lumínicos. Y su Fermina le habrá preparado para celebrarlo una de sus tartas.