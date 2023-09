Vale. Es casi del todo comprensible que en el seno del PPdeG –bueno, más que en el seno, en la parte alta del escalafón– se enfaden cuando avecilla dice que hay problemas en Ourense. Y que alguien, poco prudente, asegure en público que son inventos. Pero la realidad es terca y ya trasciende que algunos de los más significativos militantes –que siguen siéndolo– han renunciado, o se disponen a hacerlo, a aceptar algunos puestos en las listas próximas.

Ya, sí, es cierto que aún no se trata de ofertas oficiales, pero sí sondeos para tratar de evitar que alguno se vaya de la lengua y diga aquello, que tan feo queda cuando se publica, que “menganito o zutanito rechazan participar”. Por lo que le cuentan al pajarillo cantor, los que así piensan siguen siendo leales en el sentido de que no hacen público el alcance real de su descontento, verbigratia, con el pacto con los jacomitas, pero no sólo con eso. Ojito pelao...

Y a modo de ejemplo apuntan hacia el cambio de status de los más destacados exponcios de la época anterior. O sea, la baltariana. Y si no, que se lo pregunten a ciertos referentes diputacionales. Anacleto, por ejemplo, cuenta que al presidente Menor –nada de bromitas: es persona seria– le está costando bastante más de lo previsto introducir allí el nuevo estilo que prometiera cuando llegó. Pero ya tiene las riendas.

Hablando de otra cosa. Estaréis enterados ya de que los petrusianos presumen de haber conseguido eliminar lo del peaje en las autovías. En realidad, se trata de un aplazamiento que todavía no fue aprobado definitivamente por los jefes de Bruselas. Lo más probable es que entre en vigor en el año 2025, y de esa forma, si todo sale como esperan los del PP, tendrá que tragarse el sapo quien habite para entonces en la Moncloa. Y eso es por el optimismo en que viven algunos de los que mandan hoy en Génova street, y no hace falta dar más detalles. ¿Capisci...?