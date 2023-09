Circuló la semana pasada una fotografía de Mohamed VI visitando a un joven herido en el terremoto del 8 de septiembre en Marruecos. El retrato, tan perfecto en su disposición como Las Meninas, ponía a prueba la agudeza crítica de cualquier ojo curioso. Porque todo el conjunto –obra de un esforzado gabinete de crisis, adjunto de prensa y una empresa francesa, muy chic, contratada para gestionar catástrofes de reputación– a cualquiera con dos dedos de frente le chirriaría; desde la pose de los “figurantes” hasta el despliegue sanitario (de país avanzado) y, cómo no, el beso del monarca alauita, inclinado sobre la frente del chaval, que es a donde nos lleva toda la composición. El líder marroquí –tras una semana entre bambalinas– conforta con su gesto al adolescente, ataviado con camiseta oficial de la selección de fútbol –nada de batines azules tipo Sergas–, como quien besa a todo un país. ¿Es, o no es, un instante para enmarcar? Sin embargo, a veces –solo a veces–, tanto te esmeras en que parezca casual, sin preparar, así como muy espontáneo, que empalaga; y se nota que no es trigo limpio.

También, todo sea dicho, tú como fotoperiodista captas momentos, los distribuyes a medio mundo y después algún redactor jefe sin escrúpulos, de todas las instantáneas, va y coge la peor. ¿O la mejor? Esa donde se ve que la madre pone cara de circunstancias, el chiquillo se deja hacer y el personaje, pues intenta silenciar con un arrumaco aquello que nadie le ha dicho en alto, pero todos pensamos en secreto: “¿Dónde diablos estabas?”, y “¿Por qué has tardado tanto?”. Pero bueno, tampoco nos pasemos que “míralo ahí, tan campechano”. "Tanto te esmeras en que parezca casual, sin preparar, así como muy espontáneo, que empalaga; y se nota que no es trigo limpio" Lo de Marruecos que dos semanas después ya se nos empieza a desdibujar, fue un Prestige en toda regla, por utilizar un ejemplo casero. Una catástrofe ideal que acabó movilizando a la sociedad civil ante la parálisis gubernamental. Los hechos se repiten: tiembla la tierra, se instala el caos y silencio en palacio. Los fallecidos se cuentan a cientos en cada boletín horario mientras Mohamed, de “caza” en París. Una marea de coches acude desde las principales ciudades. Habían pasado casi 24 horas y sin comunicado oficial. Apenas dejar hacer, pero ayuda francesa, no. Esa inacción espabila a los marroquíes con un sentimiento, mezcla de impotencia y solidaridad, que acaba colapsando los accesos a las zonas devastadas. Nadie creería –si no la viera– esa caravana de automóviles anónimos con mantas, agua y comida, camino del Atlas. Al final, encontrarse con aquel desamparo despertó la conciencia colectiva. Como ocurrió aquí. Por eso había que fotografiarse y, como un Dios magnánimo, besar la frente. El Plan Galicia, a continuación. ¿Y la democracia pa’ cuándo?