Repasando noticias de hace un siglo

Hojeando la prensa del siglo pasado, nos encontramos muchas curiosidades, y sobre todo noticias de hechos que han marcado nuestra historia moderna. Así en “La Voz del Campo”, número 37 del año 1923, nos encontramos la siguiente noticia, que copiamos literalmente, que se refiere al abandono de nuestro puerto, y dice así: “DECADENCIA DEL PUERTO DE MARÍN”:

“Se dice que Eduardo Vincenti, Diputado a Cortes por el Distrito de Pontevedra (Morrazo), fue el culpable –o al menos uno de los culpables– de que el ferrocarril no llegase al puerto de Marín, por no saber o no querer aprovechar los dispuesto en la R.O. de 17 de septiembre de 1901.

Los vapores de las cinco grandes compañías trasatlánticas que hacían escala en nuestro puerto, dando lugar a un gran movimiento marítimo con el consiguiente re nombre internacional, cabeza de línea en las comunicaciones con el Nuevo Mundo, desaparecieron con la promulgación de la famosa Ley de Emigración, en la que Marín desaparecería, como puerto habilitado para el despacho de buques correos trasatlánticos.

¿Qué hizo entonces Vincenti?... ¿Qué hizo Montero Ríos?... ¿Qué hicieron los políticos que pasaban su “dolce far niente” en nuestra pueblo durante sus largas vacaciones estivales? ¿Qué hizo, repito, el Sr. Vincenti a pesar de ser miembro de la Comisión dictaminadora de esa Ley?...

Con menos derechos y peores condiciones que Marín, se habilitaron, entonces, los puertos de Villagarcía, Alicante y Pasajes, para el embarque de emigrantes, y Marín, que ya venía siéndolo, desde mucho tiempo antes, quedó eliminado. ¿Qué hizo el Sr. Vicenti, a pesar de habérselo pedido insistentemente en favor nuestro?...”

Por decisiones como esta, y otras muchas, que aún hoy los marinenses estamos sufriendo, y así nos encontramos, en la situación portuaria que tenemos, sin que nadie, nadie, haga nada por solucionarla, a pesar de todas las promesas recibidas, y a lo que parece olvidadas.