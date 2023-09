Se hai un tema no noso país sangrante, e hai moitos, e que une a uns e aos outros é a tropelía, o escarnio, a vergoña que temos que soportar un ano si e outro tamén os galegos coas peaxes, por certo, as máis elevadas de España, da autoestrada AP-9, a dorsal do país.

Hai pouco lin un informe no que se analizaban polo miúdo os ingresos e beneficios da concesionaria desta imprescindible autoestrada, pola que circulan cada día miles de vehículos particulares e de transportes de mercadorías, que case non teñen máis remedio que optar por rascarse os petos e pagar, xa que a outra opción por estrada entre A Coruña e Vigo resulta insufrible e moito máis lenta e perigosa, pero está claro que o de velar pola nosa seguridade non entra nos miolos dos nosos sisudos políticos.

Sen remedio, uns 25.000 galegos cada día temos que transitar e pagar, si ou si, polo uso de algo que non podemos esquecer foi construído no seu día cos cartos de nós todos, xa que daquela esta infraestrutura básica pertencía á Empresa Nacional de Autopistas. Foi o goberno do PP, coa presidencia do Sr. Aznar o que, logo dunha suculenta inxección económica de 1.600 millóns, procedeu a privatización en favor dun grupo que encabezaba a empresa Sacyr. Na actualidade, Audasa forma parte do grupo Itinere, controlado por un fondo de inversión, á quen antes da pandemia aportou nada menos que 150 millóns de euros de beneficio neto, agora case duplicados, o mesmo que as peaxes que nos vemos a soportar impunemente coas maiores subidas do país, cada primeiro de ano, en tanto outras foron liberalizadas e de balde ó pasaren á xestión das respectivas comunidades autónomas. Galicia is diferent, sen dúbida que si.

Pero se todo isto resulta doloroso, escoitar unha e outra vez usar o tema da autoestrada como arma arroxadiza, no parladoiro de Compostela, entre os diversos partidos políticos resulta cando menos pueril, se non cabreante e de mosqueo do persoal porque semella que se están a rir de nós.

Hai que recordar que o culpable de todo foi o Partido Popular e a súa privatización, pero que posteriormente o PSOE mantivo e apoiou, negando unha e outra vez as reclamacións feitas dende a Xunta. Mais o que xa resulta o plus do plus é a actitude do BNG, o mesmo que apoiou a investidura do Sr. Sánchez e o seu goberno frankenstein durante catro anos, e agora volve darlle o seu voto para a nova lexislatura, pero sorprendentemente aínda que ten a tixola polo mango e pode negar o seu apoio se non hai a transferencia desexada por todos os galegos, deixando a Sánchez con dous palmos de narices, de momento non escoitamos dicir ao Sr. Néstor Rego, nin á Sra. Pontón, que ían condicionar o seu voto na investidura ao compromiso firmado de traspaso e a gratuidade das peaxes, non si? E logo?

Entre tanto seguimos pagando e ninguén fará nada, porque aquí somos así, o cú do mundo, e váisenos a forza pola boca. Mais nada, como mostra do castigo de vivir aquí, que me din da outra autoestrada da vergoña, a de Lalín-Santiago, das tarabelas en todas partes ou das explotacións agroforestais de eucaliptos sen límite nin control? Pecata minuta, xa sabemos, si.