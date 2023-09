Las motos fallan

Acostumbrada como está –o casi– la gente del común a las grandes cifras y estadísticas de la macro, resumidas todas ellas en otra de las frases con las que pasará a la historia el señor Sánchez –“la economía va como una moto...”–, no es raro que el número de escépticos comience a crecer exponencialmente. Porque cuando se dan cuenta de que los números de la micro, que antes llegan muy a duras penas a fin de mes, ahora se agotan al menos una semana antes de alcanzar esa meta. Y como el oficio público ahora mismo está ocupado en lo de las investiduras y sus costes, apenas se fija en esos “detalles”. Y no hay mejor ejemplo que preguntarle a un diputado el precio de una coliflor para darse cuenta de que, efectivamente, la política no es de este mundo.

(Antes de proseguir, acaso no estorbe un matiz. Porque a la gente del común también le importan –tanto como al que más– asuntos de trascendencia como la exigencia de una amnistía para los que participaron en los disturbios independentistas de hace unos años o la convocatoria de un referéndum que abra la puerta a la ruptura del Estado. Lo que incomoda es, primero, la ruptura de facto del principio de igualdad y que sigan contando, quienes gobiernan, narrativas sobre una situación que conocen pero que se empeñan en describir no como es, sino como les gustaría que fuese. Aunque a ellos no les afecte, pero ése es otro problema: el de que la política ya no es un servicio, sino una profesión.)

Es cierto, siquiera en parte, lo que argumentan los servicios de propaganda gubernamental en el sentido de que las cosas no deben ir tan mal como se dice, porque el turismo interior bate récords, las calles están repletas de paseantes y, sobre todo, en julio el PSOE ganó un millón de votos. Pero falla cuando olvidan que la oposición obtuvo muchos más y que se quedó a sólo cuatro escaños de los 176, y que quienes parece que van a seguir donde están no son los que representan a una “mayoría social”, sino a un puzle heterogéneo de siglas que abarca desde la teórica socialdemocracia hasta las burguesías vasca y catalana, que llevan demasiado tiempo sangrando económicamente a los demás.

A todos ellos se suman los comunistas de Díaz y los extremistas de Bildu. Un panorama conocido, pero empeorado. Todo ello lo saben el señor Sánchez y la vicepresidenta Calviño, que en los últimos días, en Galicia, contaban maravillas del futuro, desde una reforma fiscal europea –impulsada por la Presidencia hispana de turno– hasta la “solución definitiva del problema catalán, según don Pedro. Lo malo es que, respetando a las personas, y sobre todo a la institución a la que pertenecen, es que ya no sólo aquí casi nadie se lo cree, sino en el resto de España. Y ya ni se diga en Europa, remisa como está la Unión a liberar los fondos que han de pagar intereses, por si acaso.

En resumidas cuentas, que una cosa es predicar y otra –bien distinta– dar trigo. No tuvo en cuenta, su señoría el presidente del Gobierno cuando citó las motos –la económica y por extensión la política, supuestamente “pacificadora” de Cataluña que Puigdemont ya dijo que sus exigencias son un primer paso de otras–, que podían averiarse y que quizás no quede más remedio que proseguir a pie el camino. El Banco de España acaba de advertir que los dos próximos años serán muy difíciles, y más todavía con la inflación y la subida de precios que castiga a todos menos a unos cuantos especuladores, el alocado crecimiento de las hipotecas y el alza de intereses bancarios. Pronto no alcanzarán las ayudas para cubrir las necesidades, como en su día le ocurrió a la izquierda griega. Para Galicia van a pintar vastos: el Gobierno ya prioriza a Cataluña incluso en el idioma. Vaiche boa.