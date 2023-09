Con todo respeto a la Xunta y a los sindicatos –aunque a unos más que a otros, la verdad– quizá resulte procedente una observación. Y es que lo peor que podrían hacer las partes es convertir en una “guerra” dialéctica el hecho de que una proporción considerable de la Galicia laboral –más de mil quinientas empresas– está aún sin cumplir lo establecido en cuanto a la igualdad. Dicho de otro modo, en las que no se cumple un precepto que debería convertirse en dogma: “a igual trabajo, igual salario” entre hombres y mujeres. Y en una economía como la de esta comunidad, hay dos datos del este asunto que deberían reflexionar en común, si fuere posible, todos los implicados.

El primero se refiere al número de empresas, que dificulta sin duda no ya la prosperidad, sino la actualización de muchas retribuciones de sus trabajadores. Algo que, dicho sea de paso, hace más grave todavía la ausencia de aquel precepto y convierte a la desigualdad en característica del modelo. Pero la observación no es aplicable a la Xunta, sin duda la “factoría” con más personal del país, en la que los sindicatos tienen más presencia e influencia y en la que, sin embargo, se observa una brecha más que considerable de desigualdad. Y que desde luego no se puede explicar, y menos todavía justificar, por la “ausencia de sindicalistas”, que la Xunta parece imputar a las centrales.

De ello se deduce que lo importante a día de hoy no es determinar quién tiene la responsabilidad, sino ponerse cuanto antes a resolver ese problema. Lo ideal sería que la iniciativa partiese de un diálogo entre el Ejecutivo y los sindicatos, pero lograrlo requiere que no se comience con polémica, y el Gobierno gallego ha redactado una explicación de forma confusa –acaso pretendiendo imputar culpas a los demás–. La respuesta de Comisiones Obreras que ayer mismo publicaba FARO fue clara. Y la crítica no era banal, en la medida en que la brecha, en este caso laboral y salarial, se daba en la Administración autonómica, donde, por lógica, la equiparación de los derechos entre hombres y mujeres bajo el lema “a igual trabajo, igual salario” debería ser un dogma. Pero no es así, sino al contrario, reconocido por la propia Xunta que, ahora anuncia negociaciones con los sindicaros para cerrar aquella brecha.

Ocurre que, tal y como ha informado este periódico citando fuentes del propio Gobierno gallego, el asunto encierra una segunda paradoja: la mayoría de las empresas que no cumplen con las normas de igualdad son pymes, es decir, se mueven en el mundo de los autónomos. Y aunque la Xunta ha creado un observatorio para seguir el desarrollo del sector, las centrales aún siguen considerando empresarios a muchas personas que a la vez son trabajadores por cuenta propia, a los que olvidan, salvo cuando se trata de exigirles lo que les conviene, sobre todo en momentos de conflictos laborales. Esa es la realidad, al menos desde el punto de vista de quien lo expone.

Conste que los sindicatos tampoco pueden presumir de practicar como debieran la igualdad en sus estructuras organizativas. No es la primera vez que su actuación, o quizá sea más correcto decir la inacción, en el terreno laboral dista mucho de sus proclamas “progresistas” y su autoproclamada condición de izquierda. Se ha denunciado, por ejemplo y desde el terreno teóricamente defendido por esforzados representantes, que en los convenios colectivos no suelen aparecer como prioritarios los derechos de las trabajadoras en igualdad –también de salarios y de tareas– con sus compañeros masculinos que realizan la misma tarea. No se pretende afirmar que la igualdad no interese a la hora de la verdad, a la de negociar las condiciones del trabajo, pero sí que el orden de los factores que importan puede alterar el producto. Y tampoco abundan las mujeres, aunque van apareciendo algunas, en la cúspide. A eso también debería llamarse desigualdad.