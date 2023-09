Contigo no hablo

La gran diferencia entre los grandes políticos de nuestra transición y los actuales es que aquellos tenían verdaderas razones para odiarse, para ver al otro como su principal enemigo, como la razón de ser de la propia política.

Entiendo una transición en negativo, una transición para que otros no vuelvan, para que las dictaduras no sean el espacio vital de nuestros hijos; entiendo una transición contra los opresores, contra los represores, contra los ejecutores de las libertades; pero no la comprendo contra los que son una alternativa democrática diferente a la mía, contra las mayorías que no son mis mayorías.

Siempre me pareció especialmente lúcido el debate entre Fraga y Carrillo sobre la memoria histórica y sobre las razones de esta, sobre la propuesta de Fraga de dejar atrás el pasado y la respuesta de Carrillo sobre que sólo debe quedar atrás lo que ya ha sido rehabilitado. Carrillo no negó los errores de la República, ni siquiera las víctimas injustas, pero le señaló a Fraga que esas víctimas ya habían sido rehabilitadas por el franquismo; sin embargo, las víctimas del franquismo aún estaban por rehabilitar.

Y con esa limitación marcó una de las líneas fundamentales que debía guiar la relación de los españoles con sus propios errores, a saber, rehabilitemos a quien debe ser rehabilitado, pero después no hagamos de estos tremendos momentos el eje permanente de la política.

Fraga y Carrillo eran como el agua y el aceite, pero alimentaron la institucionalización de la España democrática que alumbró la transición, porque sabían que nuestra incipiente democracia necesitaba ser alimentada día a día.

Nuestro problema es que ya no pensamos en esos términos, que somos, unos y otros, mediocres usufructuarios de la democracia que nos legaron, que no creemos en el riesgo democrático y lo apostamos todo al beneficio de nuestros derechos.

No creo que el presidente del Supremo tenga razón y que la democracia española esté en peligro, no; lo que creo es que sabedores de la ausencia de riesgo institucional, los políticos y los partidos diseñan sus estrategias en los límites de la institución democrática como si esto fuera normal.

Por eso, nuestra vicepresidenta se reúne con Puigdemont como si no pasara nada, o el BNG se niega a reunirse con Feijóo, o Feijóo pierde el tiempo convocando mítines contra Sánchez cuando debiera estar buscando apoyos para una investidura que todos sabíamos imposible antes de empezar, o el presidente del Tribunal Supremo habla, pero no hace. Y lo peor de todo es que efectivamente no pasa nada; nuestra democracia lo soporta todo, pero estamos entre todos y todas generando estrategias de desinstitucionalización de la democracia que no se pueden normalizar.

Si Yolanda Díaz se alinea con Puigdemont volverá a repetir Podemos, y no valdrá la pena el viaje para cambiar de líder; si el BNG no se quiere ver con Feijóo no gobernará Galicia, porque es difícil creer que quien rechaza hablar con quien ha conseguido cuatro mayorías absolutas en Galicia pueda después encontrarse con los votantes de esas mayorías.

El BNG tiene que empezar a pensar si su objetivo es Galicia o es aparentar ante los catalanes o los vascos, si quieren ser más progres que Sumar o prefieren construir una mayoría en Galicia.

Mucho me temo que la derrota ante Sumar todavía escuece en el interior de la organización nacionalista, pero ese no es el camino; si Sumar se vuelve “podemita”, el BNG tiene que mirar a los gallegos; y a los gallegos no nos vale el “contigo no hablo”.

*Profesora de Ciencia Política.

Equipo de Investigacións Políticas da

Universidade de Santiago