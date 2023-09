Si están en Galicia, hablemos de Galicia

Feijóo y Sánchez estarán hoy en Galicia; el primero porque se le ha hecho eterno el tiempo de su investidura y ha decidido coger fuerzas con sus paisanos para abordar esta etapa definitiva; el segundo, a la espera de que se agote el tiempo del primero para saltar al ruedo.

Feijóo necesita fortalecerse, las voces que en su partido hablan de sus errores estratégicos se han hecho tan mayoritarias que nadie quiere hacerse cargo de este mesecito de la basura, que dirían los del baloncesto, que nos ha endosado el popular antes de empezar la legislatura.

Sánchez necesita hacer que hace; mostrar que está en algo y no sólo en la defensa de los ataques de Feijóo, en la cocina de la amnistía, o en intento de que no se le descontrole su vicepresidenta.

Feijóo ya ha jugado todas sus cartas y ahora sólo le queda parar a Sánchez; y por eso Sánchez tiene que empezar a hablar con claridad; no puede esperar a que empiece su tiempo de investidura porque Feijóo ya ha empezado a trabajar en esa clave.

Los objetivos de Feijóo son claros: primero, impedir la investidura de Sánchez y repetir elecciones, segundo, permanecer. El primero es difícil pero no imposible, el segundo es más viable, pero conduce a la progresiva radicalización de Feijóo, y a iniciar una etapa compleja sin el patrimonio de su invencibilidad.

Sánchez aspira a ser Presidente, está eufórico, y necesita no desgastarse antes de tiempo. Se le está haciendo largo también el recorrido y tacha con ansiedad el calendario buscando no cometer errores, no tener que afrontar el enquistamiento de la vieja guardia, cada vez mas vieja y menos guardia.

Sánchez viene a Galicia en un momento difícil para el PSOE y para el PSdeG, y tiene que hablar de España y de Galicia, porque de nada vale poder hablar gallego en el Parlamento si luego el partido no cuenta con una estrategia en y para Galicia. El PSdeG no puede seguir sin ruta a las puertas de un año electoral y solo esperando surfear al rebufo de las corrientes de Madrid.

Ni los resultados del PSdeG han sido alentadores para que pueda esperar por una estrategia de última hora, ni el votante negativo que ha cubierto buena parte del éxito en España buscará al PSdeG en Galicia en las próximas autonómicas.

Mientras Sumar puede permitirse sacar un conejo de la chistera en el último momento, por los espacios en los que se construye su voto, el PSOE solo puede competir por el votante centrado si es capaz de poner un liderazgo capaz de dar cuenta del recado con cierta anticipación; porque la decantación de ese votante es progresiva.

Hoy es un buen día para que Sánchez nos de a todos y todas algunas líneas sobre el futuro que se avecina, sobre el papel que espera en Galicia del PSdeG, y sobre la persona que debe encabezar dicha andadura, porque ya son muchos los que empiezan a dar por quemados demasiados nombres, y para sacar uno de ellos al final tampoco había que manosearlos tanto.

España no puede pasar todo el tiempo hablando del procés, Galicia tampoco; tal vez sería bueno que una vez que los astros se alinean para que Feijóo y Sánchez se encuentren en Galicia, hablemos de Galicia.

*Equipo de Investigacións políticas da Universidade de Santiago de Compostela