Un discurso notable para una apertura de tribunales (I)

Hace unos días ha tenido lugar en el Tribunal Supremo la habitual ceremonia de apertura de tribunales que, cada mes de septiembre, se celebra con el propósito de anunciar el comienzo del año judicial. Poco o nada me entusiasman estos rituales que tengo por superfluos y un tanto vacuos. No veo que sea necesario anunciar con tanto bombo curial que se dan por terminadas las vacaciones y se reanuda la actividad de los tribunales. Sé que el empuje histórico de estas tradiciones es difícil de contener; es más, la costumbre, hasta hace unos años limitada al Tribunal Supremo, se ha extendido a las comunidades autónomas, cuyos Tribunales Superiores de Justicia reiteran miméticamente esa congregación de togas. Y mi renuencia a tales ritos viene de que se me antojan pura oquedad pomposa revestida de ornato y aderezo de ocasión; comprendo que alguna vez han de sacarse a pasear y orear togas y puñetas, collares y medallas (de estas últimas, decía Carrara que su concesión a los jueces debiera estar prohibida). En opinión de Pascal ('Pensamientos', 82), todo este envolvente y augusto aparato es necesario porque impresiona la imaginación del pueblo y atrae su respeto. Sin embargo, el hecho de que una justicia menesterosa, que adolece de inveteradas y graves privaciones y sobrevive en la penuria permanente, se vista un día de tiros largos y se adorne con una estética palaciega y cierta apostura exuberante para celebrar un nuevo año de estrecheces, se me antoja acontecimiento en verdad triste y casi burlesco. Tampoco entiendo que a ese ceremonial de acólitos de la diosa Themis se invite a una representación del estamento político responsable de la calamitosa situación que padece la Administración de Justicia. Y –¡cómo no!–, ad maiorem gloriam, asisten también a estos oficios del sacramento de la Santísima Oquedad miembros de ese momificado y esclerótico Consejo General del Poder Judicial vitalicio, que es permanente vergüenza inconstitucional, para hacernos ver que hay vida eterna más allá de la caducidad.

“Sería imperdonable desatino y grave irresponsabilidad que las fuerzas políticas hiciesen oídos sordos [de las palabras de Francisco Marín Castán]” El haz y el envés de este evento anual me traslada inevitablemente a un pasaje de la novela 'El proceso' de Franz Kafka. Uno de los personajes de la obra –Leni, enfermera del abogado Huld– enseña al protagonista, el atribulado Josef K., el retrato de un juez en extremo vanidoso que se muestra sentado en un trono, al tiempo que le hace saber que el magno sitial en cuestión es pura apariencia, ostentosa sobrehaz, pues no es sino una vulgar silla de cocina, que se cubre y reviste con una vieja manta de caballo. Pero este año las cosas han sido muy diferentes. En cierto modo, era de esperar dada la gravedad extrema de la situación actual. En esta ocasión, la otrora acostumbrada oquedad de este ceremonial se vio colmada por la solidez y luminosidad –cualidades ambas que son propias de la verdad– del discurso de Francisco Marín Castán, excelente y ejemplar magistrado, presidente de la Sala Primera, que actuaba en funciones de presidente del Tribunal Supremo. Fue un discurso sobrio, cabal, directo y claro, admonitor y necesario. No creo que haya un solo juez en España que no suscriba sus palabras; por ello, creo que el pasado día 7 su voz fue trasunto de un clamor colectivo de la judicatura española. Sería imperdonable desatino y grave irresponsabilidad que las fuerzas políticas, a quienes fundamentalmente iban dirigidas sus palabras, hiciesen oídos sordos. Sería, sencillamente, dramáticamente, un atentado de lesa justicia.