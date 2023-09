Interpretar, desinterpretar ou mal-interpretar

O verbo interpretar procede do latim e pode documentar-se nas três grandes línguas románicas da Península Ibérica, o seu sentido é ‘explicar o significado preciso de um texto, lei, norma, etc.’. Entretanto como agora está de atualidade criar neologismos, permitimo-nos a licença de incorporar duas novas palavras que significariam o contrário: “desinterpretar” ‘nom interpretar’,‘deturpar a interpretaçom’ e “mal-interpretar” ‘interpretar contrariamente à razom’. Deve ser um facto conhecido polos aplicadores do Direito que as leis tenhem que ser singelas, claras, precisas e as suas palavras devem ser interpretadas conforme o seu significado na língua comum (“non ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu” ‘nom segundo as opinions de cada pessoa, mas segundo o sentido próprio, conforme ao uso comum’).

No caso do Tribunal Constitucional, um órgao jurisdicional singular composto por doze membros nomeados polo Rei, nom deixa de ser paradoxal que os seus integrantes nom sejam unicamente Magistrados ou Fiscais, mas Professores de Universidade, funcionários públicos e Advogados, qualificados como juristas de “reconhecida competência” (conceito difícil de concretizar, pois é complexo medir ou quantificar este requisito com parámetros objetivos). O seu labor de interpretaçom é fundamental, no entanto nom pode prescindir da intermediaçom da Lei, para evitar o puro “decisionismo” judicial.

No Direito Romano há muitas máximas jurídicas, recolhidas nas obras de Mans Puigarnau (1979), Rafael Domingo (2006) ou Pereira-Menaut (2010), que mencionam conceitos relacionados com a ideia da “interpretatio”, por exemplo, “lex interpretatione adiuvanda”, ‘a lei tem que ser ajudada pola interpretaçom’, contodo por imperativo legal sempre haverá que atender “ao sentido próprio das palavras em relaçom com o contexto, os antecedentes históricos e legislativos e a realidade social do tempo em que tenhem que ser aplicadas, atendendo fundamentalmente ao espírito e finalidade de aquelas”. Se os textos legais som claros, precisos e concisos nom precisam interpretaçom “in claris non fit interpretatio”, e até onde temos analisado o Código Civil e a Carta Magna som de umha clareza relevante, muito maior do que as leis do novíssimo Poder legislativo. Além do mais, no caso da língua castelhana existem sentenças do Tribunal Supremo em que aceitam como critério de “auctoritas” o DRAE, segundo examinamos no nosso artigo junto com três magistrados publicado no seu Boletim (T. XCIII . C. CCCVII . 2013).

A “interpretatio” é um princípio geral do Direito, umha realidade evidente no Direito Romano. No nosso artigo (FARO DE VIGO, 7-IX-2023), asseverávamos que as línguas eram umha cousa muito séria, para deixá-las nas maos dos lingüistas, e acolhendo-nos ao direito constitucional de liberdade de opiniom, poderíamos afirmar: o Direito é umha cousa muito séria para deixá-lo nas maos de alguns juristas de possível duvidosa imparcialidade.

*Professora Catedrática de Universidade