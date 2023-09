“Ca noite na boca...”

Consecuencia imprevista da Perestroika da URSS e da contrarrevolución de Solidaridade foi o corremento dos lobos dos parques nacionais de Poloña cara a Occidente. De xeito que, a cen km de Berlín volvía o lobo a amosar as súas orellas. Así, na vella Prusia e países alemáns renaceron os contos con lobo feroz, incluído o de Carapuchiña Vermella que os Grimm (coido) tiraron do fardelo máxico da literatura popular para meter, mediante a imprensa, nas cabeciñas inocentes dos cativos do mundo. A imaxe dos lobos de antano avanzando en dirección da Porta de Brandeburgo excitou as imaxinacións e acendeu os vellos atavismos de xeito que houbo campañas na RFA, xa aumentada e capitalista íntegra, para proceder a un segundo exterminio deste animal como parte constitutiva da Kulturkampf que esixían os tempos. Co regreso poscomunista do lobo á Alemaña reunificada, reviviu o odio ancestral a esta especie. Agora, o rencor, mechado de medo, parece que fixo niño nas institucións da UE, desde onde irradia e chega a nós. Eu, que son vello, agradezo á Fortuna o me ter obsequiado coa narración de estorias de lobos, a carón do lume de máis dunha lareira. E velaí o lobo cruel e astuto que traballa psicolosicamente o viandante até paralisado de terror antes de papalo. Aparece, extraído do folklore, nalgún conto literario de Anxel Fole. Este, e outros populismos anacrónicos, foran combatidos por Gonzalo R. Mourullo na programática “Carta a Manuel Antonio” (sobre 1957) e o “tema lobo” resultou excluído da Nova Narrativa Galega. Pero Novoneyra salvou o lobo do seu exterminio nas letras galegas contemporáneas con versos nos que pasa o animal sevaxe ao completo. Eu, de rapaz, vin uns lobos que se cruzaron connosco no Furriolo de Celanova e, apretando os dentes, non sentín arreguizo nin medo ningún senón unha ledicia cósmica e un agradecemento sen límites por serme dado admirar aquela manda que, de seguida, acortou por un outeiro apenedado da Munía para quedar fixados na miña galería dos recordos senlleiros. O lombo destacado polo baixamento da cabeza, ollos nun alustre oblicuo que se espeta na alma, un trote que non se apresa nin desordena. Cando, noutra xeira, tivemos a ocasión de ouvir o canto do lobo xa era o verso pleno de Novoneyra quen ditaba, para sempre e coma un mandato, estas palabras: “rastrexa / párase e venta / finca a pouta ergue a testa e oula / ca noite na boca...” Veleiquí o noso lobo, hoxe ameazado tamén pola UE.