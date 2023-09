La aventura

Acaba de publicar este periódico una noticia según la cual la Xunta estudia la posibilidad de modificar la normativa existente para permitir que el monte comunal abandonado pase a los concellos. Algo que parece una aventura jurídica pero que probablemente merece la pena, no tanto –que también– por su contenido cuanto por su alcance: lo probable es que suscite reacciones negativas entre los propietarios en mano común, y no sólo porque sus derechos son imprescriptibles, sino por el efecto económico que conllevaría el cambio en la propiedad. Aparte de que es probable que aparezca disconformidad “externa”.

No se trata de especulaciones cuando se alude a la cuestión específicamente material del estudio que se anuncia. Es bien sabido, dicho sea sin malevolencia ni ánimo de fastidiar, que de un tiempo a esta parte no son pocos los comuneros que piensan más en el lucro que puedan obtener del monte que en limpiarlo y reducir de ese modo, entre otros, el riesgo de los incendios. No se trata sólo del monte: el bosque y su masa forestal supone una producción potencial de madera que aporta ingresos para una parte de la población que habita el entorno. Y que proporciona material para la industria y trabajo para el transporte. De ahí la previsible oposición comunal al cambio.

(Conste que se habla de “aventura” el estudio de la Xunta, no sólo por lo ya dicho, sino también porque el mundo de las comunidades de montes es quizá uno de los más complejos que puedan darse en el rural gallego. Y por tanto, de los más difíciles de abordar: abundan las suspicacias y, sobre todo quizá, la necesidad de mayor atención por parte de la autoridad política; aunque la atención aumentase, y dada la sensibilidad de esos colectivos, podría interpretarse como una injerencia. Pero es que su fórmula jurídica es igualmente difícil y por tanto la probabilidad de conflictos, alta. Y no conviene olvidar que, aparte de otros, la Xunta tiene ahora el posible pleito con el Estado por la Lei do Litoral. Acaso otra aventura, necesarias las dos.)

No hace demasiado tiempo se opinaba aquí mismo acerca de la necesidad de tomar muy en serio el mundo rural gallego porque una serie de circunstancias que a pesar de los esfuerzos de los responsables de la Xunta, impiden abordar las soluciones más adecuadas a los problemas de un sector en el que el minifundio impide la rentabilidad de muchas explotaciones, agravada en los último años por las crisis financiera y sanitaria y después por la inflación, el encarecimiento de la producción y la dificultad para la obtención de lo imprescindible para las explotaciones agrarias o ganaderas. Y, al decir de no pocos expertos, carente el rural de un plan amplio, transversal, que contemple recursos pendientes.

Quedan dudas de diferente calado, pero una de ellas consiste en determinar la actitud de los municipios a la hora de aceptar el posible planteamiento de la Xunta y la transferencia de la propiedad de los montes. Unas dudas que se concretan, por ejemplo, en los problemas financieros de los propios ayuntamientos. Si se recuerdan las dificultades de tesorería para abonar en plazo las facturas a proveedores, sin ir más lejos, se abre la incógnita de hasta qué punto será razonable incrementar sus obligaciones. Pero la Consellería de Medio Rural sabe mejor que los demás cómo, y cuándo, se podría intentar llevar adelante ese proyecto. Habrá que esperar y ver.