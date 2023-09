Cuatro Cosas

Huele a pólvora y eso que apenas están, algunos grupos, calentando motores para la campaña electoral. Que comenzará –en Galicia, claro– cuando los petrusianos de aquí reciban permiso de Madrid para elegir a su candidato a la Xunta, que manda caralho. Bueno, y que da una idea del nivel de docilidad que han llegado a alcanzar algunos. Pero lo peor de todo es que, aun así, no hay noticia de lo que sus diputados van a reclamarle al Gobierno, a modo de compensación por la generosidad que demuestra La Organización para con quienes cumplen con lo que quiere el que manda.

Avecilla, por ejemplo, sabe de algún diputado del rojerío –y alguno de la otra orilla– que en ocho años que llevan en el chollo no han presentado ninguna iniciativa para mejorar las cosas en la circunscripción por la que fueron elegidos. En fin, a lo que iba este menda: lo de la pólvora; que la campaña que viene no va a dejar títere con cabeza, ni cartera sin escudriñar. Porque hay quien busca explotar la “pobreza” en cuenta corriente de O Nene y Carmela y la fertilidad patrimonial de O Noso Ex. Al modo de la moda fotos antiguas de Díaz. ¿Capisci...?

La cosa va a ser dura. Hay tal nivel de cinismo que ya no se guardan ni las formas más elementales de la convivencia. De ahí que las mamás y los papás ya no quieran que ni sus hijos más espabilados se metan en política: ahora ya para ocupar puestos de relieve vale cualquiera. Avecilla os irá recordando datos acerca de los intríngulis de ese oficio y también de la actitud porque en el rojerío se busca la manera de aparentar críticas entre los que ahí militan, pero sin meterse en líos graves que pongan en riesgo los pactos. Uyuyuy...

Ahora que se cita el rojerío, Anacleto dice que es probable que, al final, el prior de la orden valentiniana tenga que aceptar la contienda por la candidatura psoeciata a la Xunta. Madrid querría una sola opción propuesta por Bolaños, pero no hay voluntarios y en los que piensa, dado el panorama, se resisten. De modo que don Valentín tendría que asumir la responsabilidad, pero la verdad es que no le apetece. Ganarle a Gonzalvus, dicen los partidarios del secretario xeral –más de lo que parece–, “no tiene mérito. Ya lo hizo una vez . Uyuyuy...