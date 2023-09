No sabíamos ni saben los organizadores si fue un cocido de despedida del verano o de antesala y entrenamiento para el otoño, pero lo cierto es que ahí en Borreiros, en ese barrio de A Xunqueira de Nigrán, ahí por donde pasa el río Miñor y se celebra a la Virgen de la Luz, lo disfrutaron a gusto. Miradlos qué bien posan ellos, familia toda y amigos con nombres como Mary Pereira, José Sánchez Lado, Chus Mera, Ferando López, Juan y Pablo Iglesias, José Carpintero, Carmen Montes e Iglesias… ¡Felices ellos!

Miguel Pardellas, Parde, un agitador incansable de la música viguesa

Es un romántico impenitente, un contestatario, un activista del rock o, mejor, de la música en general. Veo hace muchos años por Vigo a Miguel A. Bernárdez Pardellas, Parde para los amigos, en el intento de promocionar un territorio deslizante y las más de las veces poco gratificado. Sé que lleva desde su infancia escribiendo poesía y narrativa, que tiene a Antonio García Teijeiro como maestro en la belleza de las letras, pero también de su amor al rock; sé que tuvo una adolescencia con marejadas, que se casó, tuvo dos hijos, se separó, tuvo varios fracasos empresariales y algún trabajo de representación muy bien remunerado… Pero lo que nunca cambió fue su apuesta por las expresiones artísticas, creando, promoviendo eventos artísticos. Recuerdo verle en El Gloria, en el Patio do Bouzas, en el Galo do Vento y ahora en el Bonus Track, un bar donde se reúnen amateurs y veteranos de la escena en busca de nuevos talentos, aunque él dice, “acribillado en todos por la legislación anticultural, haya o no insonorización o control en el exterior de la gente”. He visto a Parde en la tele online con un programa, Locuras de un perdedor (en Multiborder), en radio con Paco Merchán, ahora en un dúo… Y sé que tiene con Piño un proyecto entre manos. Este Parde es en Vigo un francotirador, un David en lucha contra Goliath.

Esas Voces Graves que dan voz y palabra a Vigo por el mundo

Suenan todavía en Trasalba los ecos de Voces Graves de Vigo con Alberto Abal al frente, en la misa en memoria de Otero Pedrayo oficiada el día 10 por el obispo de Ourense y por ellos cantada, 25 voces, órgano y dos gaitas. El próximo día 23 estarán en A Noite das Flores en el multiusos de Redondela, en un recital lírico con Teresa Novoa y Carlos E. Pérez. No paran estos de Voces Graves: tanto interpretan un texto en Italia de San Francisco de Asís (2023) como se alían con la Dante para el canto (2022), actúan en la Plaza dos Galegos Ilustres (2022), dejan sus voces en Salamanca…. Vigo es mejor en el canto desde que nació este coro, una formación de aproximadamente 40 voces, iniciativa de Alberto Abal, que lo dirige junto a Jesús Fontenla.

Ari Magritte va a Comenzar de Cero

Escribo mientras oigo en plan youtubero a Ari Magritte, su Luna y Sol. Tengo una asignatura pendiente que es oír en directo a esta luchadora a la que conocí hace tiempo, aunque de paso, en este mismo periódico. Estaba ella entonces en otros menesteres. Por ahora me contento con contaros que no solo es que el próximo viernes es la fecha que la artista viguesa eligió para el lanzamiento de su nuevo tema, Comezar de Cero, que compuso para la banda sonora de la webserie homónima. Es que ese mismo día abrirá la actuación de Roi Méndez (OT 2019) en la Praza Maior de Ponteareas. Allí sonarán temas de su álbum Orácuulo con la banda forma por Alfredo Dourado al bajo; Flocos de Millo a la batería y Alberto Cabadas en la guitarra solista.