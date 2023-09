¿Y Galicia...?

Llana la atención, y de una forma notable, la convocatoria del señor Feijóo a una protesta nacional ante la posibilidad de que el Gobierno en funciones acepte la exigencia de Puigdemont de una amnistía para los implicados en la intentona independentista de años atrás. Exigencia “a cumplir incluso antes de la sesión parlamentaria” y reiterada este lunes durante la “Diada” por cientos de manifestantes, más la CUP y ERC, aparte de algunos otros grupos invitados a la jornada. Y sorprende sobre todo porque, al menos desde la opinión personal de quien la expone, el papel del presidente del PP y candidato a la investidura ha de ser la exposición ante el Pleno del Congreso de su programa.

Cierto que ha lugar para su punto de vista acerca de esa exigencia y otras cuestiones y posibilidades, desde luego graves. Pero la llamada a que las gentes salgan a la calle en una coyuntura en la que los ánimos de unos y otros serán fáciles de soliviantar no parece propia de don Alberto. Además es inédita en su carrera política y desde luego, suscita la sospecha de que en realidad lo que busca es que la gravedad de aquellas exigencias, de ser aceptadas –aún con fórmulas externas más suaves que las del fugado de Waterloo– provoquen la ruptura de la disciplina de voto en alguno de los Grupos o siglas que en principio apoyarán a don Pedro Sánchez.

Así no lo solicitaría directamente, pero la búsqueda de los cuatro votos que le faltan para llegar a la Moncloa urge, y es posible que su señoría mude de formas pero no de fondo. Es inhabitual, como lo fue que sugiriese que serían bien venidos los diputados del PSOE en desacuerdo con probables cesiones al soberanismo de Junts, pero ya se sabe que en el amor, en la guerra y ahora en la política, todo vale. Incluyendo los intentos de “encajas” en la Constitución una amnistía, se llame como se llame, o un referéndum, vinculante o no, para separar una parte de España del resto. Aparte de que sin el nihil obstat oficial Gobierno, estaría vetado por la UE.

Dicho todo ello, y a la vista de lo que se habla en los corrillos –a falta de información, bajo la excusa de la “discreción”, por parte del gobierno en funciones, nadie puede quejarse de los rumores– acerca de otras condiciones de los citados, más el PNV, es del todo válida la pregunta “¿Y Galicia, qué...?”. Aunque se sepa la respuesta: si Cataluña obtiene un status financiero parecido a los de Euskadi o Navarra, es lógico suponer que para los demás quedará bastante menos de lo que hay ahora. Con el agravante de que para esta tierra nunca se aceptaron elementos que como la edad o la dispersión poblacional, condicionan el progreso gallego, y si no hay fondos equitativo va a ser difícil que haya progreso.

Conste que no se trata de que este Antiguo Reino entre en la subasta que parece declarada para ver quién se queda con el premio y quiénes serán sus edecanes. Y resultaría ingenuo, por no decir estúpido, reclamar de los diputados gallegos del PP o PSOE que condicionen sus votos a cambio de dádivas para el país: aquí no se juega a eso. Pero sí es procedente reclamar de unos u otros compromisos concretos para que Galicia no se quede atrás. O dicho de otra manera, que se cumpla lo que tantas veces le han prometido: Corredor Atlántico de Mercancías, AVE Madrid/Galicia en serio, remate de otro AVE, el Atlántico, etcétera. Hay más compromisos incumplidos, y reclamarlos no aparenta infundado sino, y sobre todo, un deber.