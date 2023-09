Rexurrexit, aleluya. Se refiere, avecilla –que sigue muy atenta la jugada– a la reaparición pública, vivo cuanto muchos creían que estaba ya políticamente amortizado, del Comisionado –o sea, el de la comisión– para el Corredor Atlántico. Se reunió con la patronal gallega y cuentan, los que están en la pomada, que el empresariado estuvo a punto de hacerle un “santo Tomás“, a causa del cabreo por los plantones anteriores. Uyuyuy...

Entendámonos: la referencia al santo escéptico se debe a que algún que otro patrón estaba muy dispuesto a decirle al convocante que no se creería lo de la xuntanza hasta tocar su cara para comprobar su presencia y, de paso, si su fez es tan dura como apuntaban algunos informantes. Pero no fue preciso: el comisionado, o lo que sea, acudió. Y eso, creed al pajarillo cantor, fue el segundo milagro en un asunto que va para largo. Jo.

Mientras, Anacleto, que está probando un invento –suyo– de inteligencia artificial para espiar a gusto, informa de que donde había un cabreo del nueve largo era en la corte jacobea. Y no porque allí faltase información, que por supuesto les proporcionaron sus topos, sino por la pésima educación institucional que demuestran los Bolaño´s boys no sólo por no invitar a la Xunta, sino por pasar olímpicamente de ella. Manda caralho. ¿No?

Bueno, vale, hablando de sorpresas, hechos insólitos y demás,, avecilla no puede confirmar el penúltimo rumor acerca de la investidura de O Noso Ex y blablabla, porque no estaba allí. Pero le narran que estas noches pasadas se vieron lucen abundantes en los alrededores de san Andrés de Teixido. Y hubo confusión: unos creían que era la Santa Compaña y otros, una embajada de O Noso Ex para pedir otro milagro. Este se llamaría “de la investidura”. ¿Capisci...?