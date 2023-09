La he visto en las casas, conduciendo por las carreteras, en los pueblos y en las zonas residenciales. Incluso en las periferias de las ciudades. También en los coches. En los todoterrenos. En las motos. En los tractores. Hace poco la vi en una planeadora, tripulada por unos jóvenes, que iba por el río a toda velocidad. Se trata de una frase: Fuck Biden (“Que se joda Biden”). Uno intuye que la persona que hace de esas palabras su bandera es un partidario de Trump. Probablemente esta persona no haya encajado muy bien los resultados de las elecciones de 2020. Quizás se niegue a aceptarlos. Quizás piense que se produjo un fraude. Lo que está bien claro es que a esta persona no le gusta el presidente. Y quiere que todos lo sepamos. Pero hay algo más profundo, de interés sociológico, en esta frase.

Esta frase no es un producto publicitario cualquiera. Hay un elemento novedoso en el estilo. En el lenguaje. Con ella no se apoya a un candidato; se injuria a otro. Se trata, además, de una palabra malsonante. Una palabrota (la he visto cerca de las iglesias). Las personas que exhiben esa frase la convierten en su lema político-vital y parecen estar muy orgullosas de ello. Gastan su dinero en un insulto (de 8 a 78 dólares están algunas banderas, según las dimensiones; también hay camisetas y pegatinas) y se lo imponen a sus vecinos, quienes han de coexistir con la grosería permanente. Esta frase es una suerte de falta de respeto preventiva. Quienes la exponen hacen de ese desprecio hacia el presidente su tarjeta de visita: su identidad. “Soy fulano, encantado de conocerle, trabajo en tal cosa y Fuck Biden”. Es una frase de la noche, de vestuario, de sobremesa, de mensaje de WhatsApp. Pertenece al ámbito de lo privado. De lo vulgar. De ahí que sorprenda su uso público y decorativo, como si fuera una calabaza de Halloween. Porque no es un comentario político sobre un asunto concreto (aborto, educación, impuestos, etc.) o un eslogan convencional de campaña, es un alarido selvático: la queja que se emite tras la última ronda en el bar. Por supuesto que aquí nadie se escandaliza por ese fuck, que con tanta frecuencia emerge en las conversaciones cotidianas. Lo que llama la atención es su normalización en el léxico político, la ordinariez comercializada, el impacto que produce en el paisaje. Esa violencia verbal de la que no puedes escapar. Algo parecido sucede con la foto policial de Trump. El expresidente la ha convertido en un souvenir con el que recaudar millones de dólares para su campaña. Trump fichado en una cárcel con su pose “a lo gangsta”. En Fox News, un colaborador perspicaz advirtió, sin ninguna ironía por supuesto, que esta foto “atraerá a un nuevo bloque de votantes”, esos abstencionistas que pasan de la política pero que “adoran a los rebeldes” (y a los gánsteres). Estamos ante la adolescencia eterna. La rabia del teenager que pega las fotos del famoso en la carpeta y dice tacos para hacerse el mayor delante de los colegas. Pero que, en realidad, le abruman las inseguridades y se siente solo, incomprendido, frágil. El mundo es un lugar inquietante y nadie parece escucharle. Si no consigue lo que quiere, se enfada y rompe el tablero, se salta las reglas. El esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Especialmente en política. Buscamos adultos donde ya no quedan adultos.