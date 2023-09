¡Vaya equipo con historia! Los veis en uno de sus encuentros boucenses, porque de Bouzas pasan por ser primeros espadas, y los encontráis en una de sus periódicas papadas en el restaurante Rocío de Guillermo Pazo, en este caso atacando un interestelar guiso de xoubas. Son, de izquierda a derecha, Juanjo Figueroa, Antonio Fernández, Félix Carnero, Luis Leirós, Fernando Malvar y Álvaro Ruiz. Los dioses les sigan protegiendo como hasta ahora.

Santiago Vilas, en FARO en 1950, en Luisiana con su champán y 7º libro

Ya conté una vez, hace un puñado de años, que cuando él comenzó a trabajar en FARO, allá por 1950 bajo la dirección de Leal Insua, Vigo era otro nada parecido al de hoy, y él sentó un modo de hacer periodismo. Entonces por la redacción se paseaba lo mejor de la literatura y arte de Galicia: los hermanos Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Vicente Risco, Alberto Casal, el Dr. Zunzunegui, Álvaro Cunqueiro, Gamallo Fierros... Marchó en los 60 a Estados Unidos, se doctoró en Filosofía y Letras, enseñó Literatura desde su cátedra, tuvo hijos y esposas (sucesivas), viajó, presidió instituciones, escribió libros, sobrevivió dos veces al cáncer.. . Hablo de Santiago Vilas, que vive en Luisiana, a quien ya le hicimos las memorias en este periódico. Cuando viene a Vigo nos tomamos algo juntos. Pero hace años, quizás 9, que no le veo, y ayer volví a reencontrarme con él pero por correo. Me cuenta que terminó hace 2 meses su séptimo libro y compruebo que mantiene joven su espíritu: “Al margen de algunos problemas, –me dice– la vida es hermosa, soberbia, no la cambiaría por nada. Hace poco más de un año sufrí un inesperado ataque al corazón: me dejó ciego del ojo izquierdo. Sin embargo, mientras mi motor/cerebro funcione… esta vida es fabulosa… Con mi copa de champán y el pedazo de bizcocho de chocolate”.

Antonio Montero, suma y sigue

Me pregunta Santiago Vilas por dónde anda nuestro amigo Antonio Montero Carro. Pues ahí sigue con ciertas limitaciones de desplazamiento por su afección pulmonar pero sin perder el humo y las ganas de hacer de siempre. Montero se jubiló en 2007 como director de Gestión del Museo Provincial de Pontevedra. Pero antes fue gerente del Consello da Cultura Galega, en tiempos en los que pasaron ante él como presidentes Carlos Casares, Alfonso Zulueta de Haz y Ramón Villares. Es hombre muy querido por su talante siempre abierto y bienhumorado.

Barxa convoca a Capítulo de Otoño

Y quien debió caer en una marmita como la del druida Panorámix pero en la de una meiga de Ourense es el abogado de muy rica biografía Nemesio Barxa, a la sazón novio hace solo 45 años de la rubia Maribel Collazo, de cuya amistad me honro y que cumplirá 89 el próximo febrero anda preparando y convocando como Preboste da Irmandade dos Vinhos Galegos el Capítulo de Equinocio de Otoño, que se celebrará en el Áurea Palacio de Sober el 23 del mes en que andamos, ante el paisaje del Val de Lemos y el río Cabe. Apuesto que no faltarán a esta cita de la hermandad, la de más bodegueros de Galicia anotados, fieles como José Mª Fonseca o José Luis Alonso y sé que les recibirán alli nativos de aquella villa como el economista Manuel Rajo y el oftalmólogo Dr. Corsino. Aparte de catas, que siempre las hay en el aperitivo, habrá en la comida ensalada de ventresca, jarrete con patatas y zumo de mencia y bica tres leches. Vino abundante y del mejor.