Rimbaud, escuro lóstrego

Celebra o mundo a publicación de Une saison en Enfer (“Unha tempada no inferno”) ocorrida en 1873, hai cento cincuenta anos. Ao longo deste ano, Francia, e o mundo literario que floreceu á súa sombra, admírase da obra e da vida de Arthur Rimbaud, que pasou coma un cometa xélido sobre as letras universais (se é que existen), aterecéndoas. Cada tempo, e de xeito irregular, regresa Rimbaud e, esta de agora, é seguramente unha de tales sazóns infernais. No retrato mínimo de Fantin-Latour, o rostro dun Rimbaud case tópico olla con indiferencia e desafío á posteridade. Aquel adolescente cargaba na ollada unha potencia rachadora que aínda segue a vomitar metralla sobre nós. Une saison en Enfer, acompañado de Les Iluminations verá, en breve, a luz en tradución galega de Tamara Andrés e Oriana Méndez, aínda que non sexa esta a primeira vez que Rimbaud fale en galego. Alzamento contra o mundo herdado e visión adiviñatoria de outra cousa que aínda non hai: velaí o pulo básico do poeta que, só en parte, asumiron os simbolistas franceses que máis alá deron chegado. En canto aos surrealistas, eles fixeron leitura de Lautréamont coma precursor onírico e convertérono nunha divisa, co cal certaron. No retrato algo clandestino ou secreto que evocamos, Rimbaud é o neno que trata de arrastrar os seus partidarios a unha estadía no Inferno. Pero o resultado histórico non foi o da aniquilación senón o da degradación (en boa hora) do Inferno en cousa tan trivial coma son “os outros”, que é aonde Sartre quixo levar o negativismo xenial de Rimbaud. Incómodo no verso (esa alma parda do alexandrino francés de monte comunal); na rima, en que Verlaine reincidía despois de lle facer a figa; na moral que é a sombra mesma do dominio; no mesmo nihilismo, enfín, que traba na punta do propio rabo igual que a cobra mítica e infinita. En suma, que tamén Orfeo e Eurídice vagan por algún corredor do discurso poético de Rimbaud, ben alleo ao Dante. Pero o caso é que o soleil noir (“sol negro”) de Gérard de Nerval e mailo “escuro lóstrego” de Pondal incrementan o seu poder aniquilante despois de os ollos de Rimbaud ser pintados no curruncho dun cadro famoso de Fantin-Latour. Agora represéntaseme Heriberto Bens, sempre no vello frenopático de Charenton, escribindo un poema francés que se refere a Rimbaud en versos coma este: “Ce gamin argenté au regard venimeux...” (“Este graxo arxentado de ollada venenosa...”. Esperamos con moito interese o Rimbaud que está a preparar a editorial Kalandraka.