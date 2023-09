La escuela y la ratio

Llama la atención, dicho desde el respeto a las organizaciones que lo hacen, que tras un dulce sueño de varios años, algunos sindicatos de enseñanza hayan “advertido” a la Xunta con huelga si no rebajan la ratio entre profesores y alumnos. La –relativa– sorpresa se centra en el dato, que no es casual, de que sucede no ya sólo en la antevíspera del comienzo generalizado del curso escolar, cuando saben que lo que piden en todo caso se haría con retraso, sino que coincide –también– con la aperturas, aunque no oficial, de la precampaña electoral gallega. Y, con permiso, perjudica más. a los educandos que a los educadores, al menos en opinión personal de quien suscribe.

Resulta respetable otra opinión contraria, puesto que la proporción entre alumnado y profesorado influye, decisivamente, en la calidad final de la enseñanza y por tanto en la formación de los alumnos y en el deber bien cumplido de los profesores. Pero, para ser realista, hay que admitir que hoy en día la crisis demográfica influye, que de forma continuada se está denunciando públicamente el descenso de la natalidad y eso, aunque sea un reto acaso más lento de lo que los alarmistas conceden, puede influir ahora menos de lo que se argumenta. Pero un hecho sigue siéndolo: que hay menos alumnos que antes y que el profesorado, como mínimo, es el mismo.

Lo cierto es que ése constituye el argumento básico de la Xunta, pero que lo sea no lo descalifica. Entre otras razones porque la Consellería, al revés que departamentos oficiales de otros gobiernos, no suele manejar razones falsas para defender sus criterios. En esta ocasión, guste o no a los que discrepan, la aritmética y la vieja sabiduría están además de su lado: solicitar más docentes, a partir de los números fríos, podría ser lo óptimo, pero de cara a los tiempos que parecen anunciarse, quizá resulte más inteligente aceptar el consejo del filósofo antiguo según el cual a a veces “lo mejor es enemigo de lo bueno”. Hasta conviene añadir algo más moderno: “por si las moscas”.

El caso es que el sindicalismo, aunque no al completo –de momento–, ha decidido comenzar hoy mismo una huelga. Deja, eso sí, abierta la posibilidad de que el conselleiro señor Rodríguez, don Román, “acepte abrir un diálogo” –eso dice la CIG en un astuto intento de endosarle la responsabilidad del lío– sobre un conflicto latente, aunque no parece que la condición, aparentemente acompañada de un “trágala” que en apariencia no puede ser aceptada sin más justificación que la urgencia y la amenaza. Aparte de que hay veces en que no se puede justificar lo injustificable, y hacer rehenes a los estudiantes y a sus familias es, además, absurdo.

Cuanto queda expuesto, y procede insistir, no es sino un punto de vista personal. Cierto que, en este país y ahora, respaldar una postura gubernamental u opositora, sean del color que sean una u otra, suele ser acogida con recelo, como si estuviese contaminada del milicianismo que, desgraciadamente, aparenta dominar también buena parte del escenario mediático, pero eso no invalida las cifras. Aparte de que, también ahora, existan segmentos de la sociedad que se hayan acostumbrado, sino al gratis total, a los “premios” con los que, quienes mandan, dedican a todos los que jaleen sus iniciativas. Pero no es un modo adecuado de resolver problemas reales, como la financiación de la sanidad, la educación o la política social, que son servicios públicos básicos. Y que, a pesar del maná europeo, tienen necesidad de bastantes más recursos de los que ahora disponen. La tarea de cualquier gobierno es administrar. Aunque a veces parezca imposible, y la de otros colectivos, sino apoyar, no pedir lo que, aun teniendo razón, no se puede dar. Eso también es democracia.