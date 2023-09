Un voto de ida y vuelta

Siempre se nos llena la boca con el tema de la democracia interna en los partidos políticos, aunque todos sabemos que es un mito imposible de conseguir y una aparente representación de transparencia que siempre oculta los turbios procedimientos que se dan dentro de las organizaciones partidarias, y mucho más en España, donde la histórica debilidad de los partidos se ha traducido en un sinfín de leyes, normas y procedimientos que favorecen el refuerzo de la organicidad y, en este sentido, el poder de las coaliciones dominantes en las estructuras partidarias.

Los poderes orgánicos de los partidos políticos siempre encuentran una explicación, por muy metapolítica que sea, siempre hay una razón, ajena a los propios líderes que encierra el motivo de la derrota, y aunque ninguno de los militantes de la organización la crea, tampoco ninguno la contradice.

El BNG ha tenido unos malísimos resultados en las generales, sin paliativos, y la razón de esos malos resultados no se encuentran solo en el éxito de Sumar, sino en una lectura errática del papel del BNG en Madrid. Los gallegos y las gallegas esperan del BNG en el Congreso la defensa de los intereses de Galicia, la representación singularizada de esos intereses; y si el BNG se aferra más a la lógica de la exaltación de los principios que a la pragmática de la defensa concreta de nuestros intereses, mejor que se quede en casa.

Cada vez que el BNG se ha nutrido de esta lógica principista que lo aleja de la participación en los procesos de decisión política concretos ha recibido el rechazo de los ciudadanos gallegos, y la UPG tiene que empezar a ver claro que sólo hay un camino para tener un grupo parlamentario en Madrid y sólo uno para poder un día alcanzar la presidencia de la Xunta de Galicia.

Un partido no puede quedarse a la espera de la sustitución de las cohortes demográficas para alcanzar el poder; los ciudadanos que votan hoy al BNG no lo votarán necesariamente mañana, y menos en estos tiempos; como tampoco lo hacen hoy los jóvenes que lo votaron en los años 90, y sé que hay matices en lo que digo.

Pero lo cierto es que un partido que tiene vocación de gobierno debe orientarse a las mayorías de hoy, y si no lo hace no puede aspirar a convertirse en gobierno.

Un solo diputado en Madrid es un castigo para el BNG, pero es un faro muy fácil de seguir por parte de todos y todas, y muy fácil de reconocer si su acción se orienta a las mayorías o a las minorías. El problema es que el BNG no puede hacer política basándose en las mayorías de Cataluña o Euskadi, porque esas no son las mayorías gallegas; tiene que encontrar su propia política de mayorías; y reconozco que eso no es tan fácil.

Cada voto tiene valor en el Congreso, el valor especulativo de los diputados es enorme en este momento. No se trata sólo de lo que se consigue, se trata de definir qué se es, con quién se está, a qué estrategia te apuntas, y cuál es la España que quieren los gallegos. Si el BNG define mal en Madrid estas posiciones no tendrá posibilidades en Galicia; porque no basta con hablar de la nueva pluralidad en la organización, hay que mostrar que esa pluralidad se parece a Galicia.

Un voto en Madrid vale mucho hoy, y si ese voto no desprecia las mayorías gallegas valdrá en Madrid y en Galicia, será un voto de ida y vuelta.

*Equipo de Investigaciones Políticas. Universidade de Santiago