A volta ao cole

Nos primeiros días de xullo as praias galegas (e non só) enchéronse de xente e o Instagram de fotografías estivais. Naquel momento eu estaba rematando unha entrega e pensaba que me volvera pasar de novo: a xente veranea cando eu me encerro. Hai xa uns cantos anos en que a época máis tranquila para escribir e de maior produción é o verán. Non hai nin a sombra dunha queixa nisto que acabo de contar, o mellor desta época é que os días son elásticos e as noites agradecidas. A vida social transfórmase e encaixa en calquera oco, coma un tetris.

Mentres escribía, alimentábame en silencio vendo as fotos das viaxes da xente, os seus pés na area (que por outra parte nunca entenderei, porque non hai pé bonito) e todas esas imaxes de persoas entrando na auga executando con elegancia esa leve torsión que lles permite mirar para a cámara con cara de felicidade. “Falas así porque non pisaches a praia”, pode recriminarme alguén. Mentira: fun dúas veces e paseino bárbaro.

A primeira tiven que vestirme á media hora porque sopraba un vento non apto para viguesas, e a segunda tardei uns corenta e cinco minutos en aparcar. Talvez por isto, e tamén porque non me levo ben coas masificacións, nalgún momento acabei convertida nunha desas persoas que prefiren a praia no outono e no inverno. Non é un delito, estou segura de que somos lexión. Pero o que quería contar non é isto. Gustaríame expresar que sempre me fan sorrir os equipamentos que levan as nenas e nenos á praia. Os escarpíns para poder camiñar polas rochas e que tamén son ideais para as piscinas; as camisetas que protexen contra o sol; os chalecos para nadar; a táboa de bodyboard; as palas; o Frisbee; os xogos impermeabilizados para a toalla por se hai un segundo en que é necesario vencer o aburrimento, e esas máscaras de mergullo que son tan prácticas, tan cómodas e, sobre todo, tan espantosas.

Eu, que son da xeración que inaugurabamos o verán cando pelabamos o lombo e que iamos á praia cun flotador, un bocadillo de queixo derretido e, con sorte, un colchón, valoro a implicación actual, non hai ningunha retranca aquí. Mais resulta que vin no aparcadoiro de Samil unha familia de catro persoas (dúas adultas e dous nenos) que viaxaba en furgoneta. Abriron o portón traseiro e empezaron a sacar tal cantidade de trangallada (todas cousas indispensables para pasar unha tarde de praia, desde unha rosquilla acuática xigante ata varias hamacas, cadeiras e uns cantos pares de flotadores), que tiveron que transportala nun carro. Aínda estiven un anaco observando semellante despregamento mentres buscaba ao meu arredor a cámara oculta que estaba gravando aquela escena. Non había cámara, claro. Tan só exceso.

Esa mesma semana entrei nun dos hipermercados da cidade. Estaba todo rotulado con carteis que anunciaban en letras maiúsculas a volta ao cole. Había varios corredores dedicados ao material escolar. As mochilas, os bolígrafos, os cadernos, os rotuladores invadían os andeis coma okupas. Era curioso, porque as praias estaban a rebentar de bañistas e o hipermercado a rebentar de ansiedade. Ansiedade pola volta á escola. Mañá, cando as nenas e nenos pisen de novo as aulas coa ilusión e os nervios do primeiro día, talvez (só talvez) os hipermercados empecen a encherse de cabazas, caveiras e pantasmas de cartón. Eu xa recibín publicidade de xerseis con estampado de calacús. Abríguense, que o Nadal está á volta da esquina. Pero mentres non chega: feliz inicio de curso!