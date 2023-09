Humphrey Bogart y Lauren Bacall se conocieron en el rodaje de Tener y no tener. Ella tenía diecinueve años; él, cuarenta y cinco. Bogart se había consagrado como estrella de Hollywood tras el estreno de Casablanca. Bacall era una joven modelo que nunca había trabajado en el cine. En la película de Howard Hawks, Slim (Bacall) le dice a Steve (Bogart) que si necesita algo de ella, tan sólo tiene que silbar. “Si me necesitas, silba”. La frase. El momento. Ahí es cuando Slim y Steve comienzan a enamorarse; Bogart y Bacall también. Eso es lo que cuenta la leyenda. Los espectadores de Tener y no tener presencian el origen de un romance; lo que estaba pasando en la pantalla estaba pasando de verdad. Luego, Bogart y Bacall trabajarían juntos en tres películas más, iniciando una relación sentimental, ya pública, que duró hasta la temprana muerte de Bogart.

William J. Mann asegura en un libro reciente sobre la relación Bogart-Bacall que, por una vez, la leyenda no se aleja tanto de la realidad. Si bien en la escena del silbido (que no estaba en el guion) no se halla el comienzo exacto de su idilio, sí refleja una atracción que, según lo que la propia Bacall confiesa en sus cartas, ya existía entre ambos. La leyenda dice también que Bacall “salvó” a Bogart; gracias a ella, el actor, un ser melancólico y autodestructivo, encontró por fin la paz y la felicidad. En los tres tomos de sus memorias, Bacall retrató a su esposo inspirándose en el arquetipo que Bogart había creado en las películas: el detective cínico, de rápidos reflejos, siempre por encima del bien y del mal; un tipo duro, pero en el fondo compasivo, lúcido y mordaz. Pero Bogart, según Mann, era algo más complejo. De la personalidad del actor salieron, sin duda, algunos aspectos de Philip Marlowe y Sam Spade, con quienes tanto lo asociamos. Pero Bogart también tenía una historia. El actor era una persona atormentada e insegura. Sentía que sus padres no le habían dado afecto. Lo expulsaron de varias escuelas y fue despedido de distintos trabajos. Desde niño, Bogart, que amaba su oficio y era un hombre íntegro y valiente (junto con Bacall, se posicionó en contra de la caza de brujas que emprendió el Comité de Actividades Antiamericanas), pensaba que no estaba a la altura; nunca se valoró a sí mismo lo suficiente. Y su alcoholismo, tan profusamente romantizado (aquella anécdota apócrifa que se contaba sobre él, en su lecho de muerte, lamentándose de haber abandonado el scotch por los martinis), amenazaba siempre con destruirlo todo. En el libro de Mann aparece un hombre imperfecto, complejo, veraz. Bogart es, en estas páginas, una persona conmovedoramente vulnerable. La relación con Bacall tampoco fue ideal. El amor sí que fue auténtico, como auténticos fueron los problemas. Como ocurre en la vida real, que continuó después de la escena del silbido. Y de la escena en la que ambos se miran reconociéndose, como pocos se han mirado jamás en el cine y en la vida. Y de la escena del primer beso, que estuvieron retrasando hasta hacerlo insostenible. Y de la escena en la que Slim y Steve abandonan el local agarrados del brazo, cuando el músico Hoagy Carmichael le pregunta a Slim si todavía sigue siendo feliz. Todavía. Lo efímero y lo eterno. La vida y el cine. Porque no sabemos lo que ocurrirá tras el final de la película. Si podrán ayudar a los miembros de la Resistencia francesa. Si seguirán estando juntos cuando todo haya pasado. Ni siquiera sabemos si sobrevivirán. Como tampoco sabemos mucho sobre el Bogart de la vida real, el que probablemente entendía mejor que nadie el significado de ese “todavía”.