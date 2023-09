Fútbol non é só fútbol

O meu pai, Ramón, e un irmán seu –o meu tío Suso– practicárono con soltura e bos xeitos: unha pericia que, da miña parte, nunca fun quen de herdar ao certo. Non obstante, e mal que así, debo consignar que son afeccionado ao fútbol desde sempre. Na miña memoria da infancia/adolescencia, a cousa do balompé vén fluír lixeira, asociada a descampados de barrio, claros entre a bouza dos montes baixos veciños do arrabalde, patios de instituto…, cando non xorde mesmo –e para desesperacións maternas, a profetizar apocalípticas catarreiras mil– enchopuada nas pozas, tentando caneos inauditos no medio e medio dunha lameira. Asemade, figura aínda acarón de tardes de domingo e invernía: desde a praia veciña, o salgado cheiro da maruxía a deitar salitre nos beizos, un horizonte de paraugas negros esvaendo sen remedio a portería contraria mentres o poallo pingaba impiedoso sobre as bancadas do estadio onde o meu –o noso– equipo favorito loitaba con pundonor –mais con moi pouca habelencia– por eludir o (un máis) descenso de categoría.

Foron pasando logo os anos e fóronse abrindo, ao tempo, os ollos e mais os oídos. Con todo, e malia imaxes como aquelas do Mundial do 78, Jorge Rafael Videla e todos os “milicos” infames da ditadura arxentina exultantes no palco –atención: Johan Cruyff pero sobre todo Paul Breitner declinaron participar no torneo–, dei en albergar nos recantos da miña ilusión a confianza de toda a pequena épica da neneza transferida agora, e baixo o proceder democrático, nun abrente de campos ben cuidados, e con instalacións adecuadas, onde todos –profesionais pero así mesmo simples amateurs– puidesen tentar axeitaren gambetas, rabonas, vaselinas…, punteirolos do común na alegría dun deporte/espectáculo para a mellor expresión do lecer, das mentes limpas e da aprendizaxe do fair play.

Infelizmente, tanto entre nós como no resto do planeta, as cousas distaron (e aínda distan) desa devezada panorámica. Certamente, coido que ha de estar moi claro que cadaquén ten/temos a plena responsabilidade dos seus/nosos comentarios, actitudes e actos; xa que logo, está de máis acudir ao argumento de que se tratou apenas “dun momento de exaltación”, de que “calquera pode participar da efervescencia da euforia” ou, botando balóns fóra, buscar escudarse aínda nesoutros comentarios, actitudes e/ou actos por parte dos principais protagonistas implicados no deporte/espectáculo, sexan aqueles os mesmos xogadores, adestradores, cargos directivos… como asemade políticos e medios de comunicación. Agora ben; traxedias como as de Heysel; homicidios e asasinatos como os de Guillermo Alfaro Lázaro en Sarrià –tiña apenas trece anos– ou Francisco Romero Taboada, “Jimmy”, nos arredores do Vicente Calderón, pero así mesmo esoutras reiteradas manifestacións de violencia nas bancadas, de racismo, homofobia, machismo…, pura e dura cotra da peor historia do século XX –e do que vai do XXI– atopan abono dabondo, fertilizantes á esgalla na comparecencia –ou tamén na incomparecencia, cando os tales prefien mirar para outro lado– de determinados protagonistas e co-protagonistas da “cousa” futbolística apenas preocupados polo negocio dos propios intereses. É por iso que, por exemplo, non devén admisible en ningún caso que todo un Santiago Cañizares –admirado e admirable como gardameta– queira xustificar a reserva, mudez –unha mudez cómplice– por parte de tantos/demasiados deses, citados, repesentantes diante do “affaire Rubiales” –algúns deles a abandonaren de súpeto o barco– coa escusa de que “os futbolistas non queren opinar de política, só de fútbol.” Porque acontece de feito que este, o balompé, e malia que Vudajin Boskov fose sentenzar o contrario, sempre foi, é e será algo máis para alén do xogo/espectáculo. E non se trata de pretendermos converter cada estadio nunha sorte de aula ético-filosófica, ministerio do non-sei-qué. Mais si de entender e comprender que os deportes en xeral, e o fútbol en particular, deveñen un espello senlleiro no que contemplarmos o decurso de toda unha sociedade que se quere democrática. A non ser, claro é, que todos eles opten por emigrar a Arabia Saudí; de certo que alí non teran que opinar. Opinar de nada e sobre nada.

Parafraseando a Curros, “nunca se cumpren os programas liberais”. Con todo, cómpre alimentarmos a esperanza de que a xeira que estamos a vivir teña consecuencias positivas e que sirva, daquela, para desfastizar estadios, bancadas…, vestiarios e despachos e podermos gozar de veras a ventura feliz do “xogo bonito”. Canto ao escuro personaxe de moda, el, que tan patriota se declara decote, debería lembrar polo menos –tal e como asevera o pasodobre– que, en España, “un beso de amor no se lo dan a cualquiera.”