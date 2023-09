Los líderes de la Falange y de las JONS se inspiraban a partes iguales en el fascismo italiano y en el nacionalsocialismo alemán, pero imprimieron a su forma de fascismo un sello agresivamente español.

Arturo Barea

Leyendo el libro de Emile Gentile ¿Quién es fascista?, me venía a la memoria ese tipo de personas –alguna he conocido– que, convencidas de ser quintaesencia de la progresía, acostumbran a tildar de fascista a todo aquel que discrepa de sus ideas o se aventura a contradecirlas. Algunos lo hacen a veces de forma tan radical y verbalmente tan violenta que no reparan en que su actitud anatematizante y excluyente tiene algo de tic fascistoide ya que para el fascismo, dice Umberto Eco, el desacuerdo es traición.

Ese recurso léxico que tacha de fascista a quien osa opinar de modo diferente no es cosa de hoy. Se hacía ya en la década de los años 40 cuando socialistas y comunistas llamaban fascistas a los partidos que, aun aceptando los postulados propios de las democracias liberales, no eran ni comunistas ni socialistas; pero, a su vez, los partidos liberales arrojaban el mismo calificativo contra comunistas y socialistas porque, al fin y al cabo, admitían la violencia y la dictadura (del proletariado). Así lo recordaba Benedetto Croce en un artículo publicado en octubre de 1944 con el mismo título que el libro antes citado, “¿Quién es fascista?”.

Hoy el vocablo “fascista” se usa comúnmente, con cierta despreocupación por el rigor conceptual e histórico, como expresión que engloba cualquier actitud antidemocrática, aunque no se distinga por las notas que históricamente identificaron al fascismo. Aún más, el término, de significación siempre peyorativa, trasciende el terreno de lo político para aplicarse a actitudes personales caracterizadas por la violencia, el autoritarismo o el despotismo.

Es preocupación de nuestros días el temor a un renacimiento del fascismo. Cita Gentile a Piero Calamandrei, el gran jurista italiano, porque ya en 1952 avisaba de que el fascismo, aun desaparecido como régimen político, pervivía todavía como un “habitus fascista” por lo que invitaba a una constante vigilancia de ese fascismo subterráneo que tarde o temprano termina por emerger bajo disfraces diversos; sería una especie de fascismo sociológico, del mismo modo que hoy hablamos de un “franquismo sociológico”. La inquietud por esta vuelta subsiste hoy, y diríase que razonablemente a la vista de los movimientos de ultraderecha emergentes en diversos países europeos, incluida la propia Italia, cuna histórica del fascismo.

Umberto Eco habla de un “fascismo eterno” (ur-fascismo, en su terminología) que aún ronda a nuestro alrededor, aunque sea bajo ropajes distintos, y puede volver disimulado tras las más inocentes apariencias; tarea urgente de nuestros días, por tanto, es identificar cualquiera de esas formas de taimado retorno. También los historiadores Gavriel Rosenfel y Janet Ward creen que el fascismo es un peligro del presente.

En su día, Touchard, aun reconociendo que las ideologías autoritarias o totalitarias aparecidas después de la guerra no reproducen el modelo fascista tradicional, no descartaba que determinadas circunstancias –humillación nacional tras el conflicto bélico, crisis social y un cierto hastío hacia la clase política– pudieran hacer resurgir algún movimiento fascista.

Sin embargo, Gentile, que advertía en el fascismo una versátil y extraordinaria capacidad de camuflaje bajo ropajes diversos, es sumamente escéptico a este respecto. Por una parte, no le gusta que se hable de un “fascismo eterno”, como hace Umberto Eco, pues esa calificación puede despertar las simpatías de la juventud en la medida en que esa denominación invita a una concepción mítica del fascismo. Y, por otra parte, entiende que el auge actual de los movimientos de ultraderecha –no todos de iguales características– no supone necesariamente un retorno del fascismo. En el caso de Vox, por ejemplo, se trata de un partido de la ultraderecha que propugna un nacionalismo estatista y un tradicionalismo católico que no necesariamente se puede identificar con el “fascismo eterno” ni con el fascismo histórico. Lo mismo dice de la formación que lidera en Italia Matteo Salvini, también partido de ultraderecha que, sin embargo, difiere de la ultraderecha española de Vox en cuanto propugna un máximo autonomismo regional y está muy lejos de exigir la obligatoriedad de la lengua italiana. Uno y otro, dice Gentile, no pueden identificarse con el fascismo histórico. Es preciso conocer a este para definir qué y quién es fascista.

No obstante, la afirmación de Gentile, y en lo que a Vox se refiere, no conviene desconocer que por las venas de dicho partido circula savia falangista (algunos de sus dirigentes lo fueron), y que en el genotipo de Falange hay rasgos fascistas. Por ello, no se puede descartar el riesgo de que aquellos puedan terminar por emerger allí donde se hagan con el poder, acaso no en toda su pureza mussoliniana, pero sí con ideario y embestidas propias de un talante netamente fascista. En todo caso, oponerse a estas fuerzas de ultraderecha que albergan políticos y dirigentes de progenie falangista es medida sabia y sanamente preventiva, no vaya a despertar el dragón dormido. El electorado español así parece haberlo entendido con el importante recorte de sus escaños (perdió diecinueve) en las últimas elecciones generales. No obstante, aunque menos, ahí siguen.