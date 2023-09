Cuentan antiguos maestros que comenzaron a notar el desinterés de sus alumnos por la Historia al leer algunos exámenes en los que los disparates eran tantos, y tan “gordos”, que demostraban por sí solos que los alumnos ni siquiera se habían acercado al libro. Y entre los más frecuentes errores estaba la confusión geográfica que situaba en Flandes el lugar de una victoriosa pero costosa campaña del famoso Gran Capitán, Fernández de Córdoba. Requerido por el Rey –parece que algo tacaño– para que le explicase los gastos, don Gonzalo citó desde el coste de las balas de cañón hasta la reparación de las campanas cuyo tañido “cantaron hasta el desgaste la gloria de Su Majestad”.

El error del estudiante en la localización de la campaña, que fue en Italia, y el ingenio de don Gonzalo, hicieron que en aquella escuela se hiciesen famosas “las cuentas de Flandes” más que “las del Gran Capitán”. Pero se referían también a una “contabilidad” tan sui generis que inspiraba poca o nula confianza. Pero “las del Gran Capitán” generalizan hoy en día el recelo de mucha gente con las auténticas cuentas de los políticos. Sobre todo, cuando para cumplir la normativa que exige la declaración de sus bienes cuando se llega al Congreso, al Senado o a otros cargos públicos. Es opinable, porque de algún modo se pone en duda la presunción de honradez de las personas, pero dura lex, sed lex.

FARO DE VIGO acaba de publicar una información acerca de las declaraciones de los miembros de la Cámara Alta, a la que pertenecen dos exresponsables de otras tantas diputaciones gallegas. Que informan sobre propiedades inmobiliarias, automóviles, salarios e incluso datos de cuentas bancarias, con un dato curioso: ambos miembros del Senado no llegan a nueve mil euros en sus cuentas corrientes. Y el BNG pide explicaciones sobre más de ochocientos mil euros que a mayores declara un presidente gallego. Una cifra que, teniendo en cuenta sus curricula, aparenta inverosímil para el gran público –aunque nadie puede, ni debiera, ponerlas en cuestión–, resucitando así el antiguo debate no acerca de si los políticos deben cobrar, que está claro que sí para la gran mayoría, sino cuánto, cómo y por qué, datos que ya no suscitan tan gran acuerdo.

Queda expuesta la opinión de que el ejercicio político debe ser remunerado, aunque con cuidado para no hacer creer a los representados que llegar a ser su representante es, como mínimo, un bien negocio. Porque si eso fuera cierto, se confirmaría también otra sensación: la de que bastantes de los que ejercen esa tarea la convierten en una profesión, por lo general mejor remunerada que la “civil” y acompañada de algunos privilegios que poco tienen que ver con lo que llaman “dignidad” del cargo. Y algo muy parecido sucede con las declaraciones exprés de sus propiedades, que espantan a personas importantes que aceptarían ir a la política considerándola un servicio al país.

(O las incompatibilidades, que se aplican a unas profesiones y a otras no: un militar tiene que pasar a la reserva para ingresar en una lista electoral y un juez tiene excedencia especial y puede volver a ejercer cuando quiera. Por no citar el escandaloso uso de las llamadas “puertas giratorias”, que algunos prometieron derribar pero que ahora funcionan igual o peor que antes. El escandaloso ejemplo de buena parte de las actas al Senado, que parecen objetivo compensatorio de los servicios prestados o que son compatibles con casi todo, desde alcaldías hasta excargos en situación de casi retiro. Todo ello, a lo que podrían añadirse al menos una decena más de ejemplos, convierten en casi una anécdota el caso de los dos anteriores responsables de las diputaciones que, más que escandalizar, asombran. Pero quizá es porque la gente del común ya se ha acostumbrado a no espantarse por algo que suene raro y, lo que es peor: ya ni le importa.)