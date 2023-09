Galego ou portugués a mesma língua é

Definir umha língua histórica nom é umha tarefa simples. Podemos achar definiçons como “sistema de comunicaçom de um grupo de pessoas baseado num conjunto determinado de regras” ou a clássica “sistema abstrato de signos lingüísticos solidários, de natureza social e psíquica, dos membros de umha comunidade lingüística”... Contodo como é um fenómeno humano, sempre estará inter-relacionado com o homem e a sociedade, por isso incide nos temas políticos, sociais, económicos, históricos, etc.

As línguas som sistemas de comunicaçom muito importantes para deixá-las nas maos dos lingüistas e muito mais nas maos da classe política, porque em geral os conhecimentos dos parlamentares atuais som medíocres e mal sabem a sua história interna e externa. As línguas “per se” som inocentes, porém podem ser alteradas por fatores políticos inobres ou fraudulentos, atentatórios contra a sua história, e convertê-las em instrumentos ao serviço do um poder autoritário ou despótico, cujo objetivo poderia ser destruí-las até diluí-las noutras, pois nom ignoram que som umha potente arma. Um dos métodos consiste em escrever as línguas menorizadas com a ortografia da língua dominante, porque as normas ortográficas mantenhem a unidade. Nas línguas existem variedades diatópicas (variantes), nom obstante sempre haverá que distinguir entre estas variedades, objeto da Dialetologia, observável entre o castelhano falado na Andaluzia, Canárias ou na Argentina, Chile, Colómbia, o México... e o uso das línguas históricas numha câmara legislativa.

No que diz respeito ao galego, a Filologia Románica estabeleceu na Península Ibérica as três grandes línguas románicas (o galego-português, o castelhano e o catalám). O filólogo catalám Joan Coromines já denunciou o atentado contra a sua única língua ilustre entre as románicas, no momento em que o poder centralista do Estado espanhol afastou o catalám do valenciano. Sobre o galego, o lingüista Coseriu depois de um extenso estudo e razoamento concluiu: nom significa que o galego seja “português”, significa mais bem o contrário, é o português o que é “galego”, trata-se de um caso bastante raro nas línguas, de umha língua que, precisamente na forma em que se constitui em grande língua comum e grande língua de cultura se chama com outro nome, já nom galego, mas português. Seria um problema do nome da umha língua.

No Parlamento Europeu, conforme consta no nosso artigo (FARO DE VIGO, 7-VI-2023), o eurodeputado José Posada (nascido em 1940, em Vigo, na Rua Vázquez Varela) nos anos 1993 e 1994 nom tivo problemas para ser traduzido e até o presidente Egon Klepsch considerou umha variante do português a língua falada na Galiza; no artigo do Prof. Bastos há umha inexatidom, pois este eurodeputado foi o primeiro.

O galego já está na Europa. O mais urgente que devem fazer os parlamentares é estudar cientificamente as línguas e informar-se, para nom provocar o escárnio ou cair no ridículo.

*Professora catedrática de Universidade