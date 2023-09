Las facturas

Resulta curiosa la coincidencia de dos noticias, ambas publicadas por este periódico y opuestas: hablan de facturas relacionadas con sectores económicos clave para Galicia y que en consecuencia reclaman al menos un par de observaciones. Sobre todo, porque las dos conectan con la política industrial y turística del país. En un caso para mal y en el otro para bien, pero con un matiz: ma non troppo.

La primera se refiere a la factura que a causa de la contaminación ha de pagar la industria gallega, que suma 271 millones de euros. Una cifra importante, pero como abarca el conjunto del sector no resulta disuasoria al menos para una parte de los afectados por la sanción. Lo que casi obliga a elevar las sanciones por emanaciones tóxicas y/o a modificar la normativa vigente. Pero al mismo tiempo hay otra reflexión que semeja necesaria, y que se resume en el dato de que una parte, quizá mayoritaria, de la industria gallega no está preparada ni para la llamada “transición ecológica” ni para lo que el futuro pueda deparar.

Algo tan preocupante, conste, como el propio “adelgazamiento” del sector en el país a la vez que disminuye la capacidad de decisión por parte de los propietarios o accionistas gallegos mientras aumenta la de los extranjeros. Y todo ello ha de relacionarse, por ejemplo, con el silencio existente sobre el reparto de los fondos europeos y las denuncias públicas de la Xunta precisamente por esa circunstancia. Porque sin esos recursos va a resultar imposible que la industria de este Antiguo Reino “engorde”, es decir, se fortalezca y pueda crecer como es debido.

En cuanto a la segunda factura, es la que estima los beneficios del sector turístico gallego durante este verano: más de 200 millones de euros, que suponen casi un récord en un sector al que un conselleiro de don Manuel Fraga llegó a calificar como “el petróleo gallego”. Y puede que de algún modo, aunque a distancia casi sideral, la comparación semeja absurda. Lo que no disminuye el valor que la afluencia turística tiene para la economía y el desarrollo en esta tierra. Que por cierto no se puede permitir el lujo de renunciar a alguna posibilidad de prosperar, pero ha de actuar con prudencia para no convertir en riesgo una buena ocasión.

Pero no conviene olvidar que, al menos por el momento, el turismo genera un empleo básicamente temporal. Y eso gracias a la fantasía del Ministerio de Trabajo, que llama a una parte de los parados “fijos discontinuos”, que no cuentan como desempleados, pero cobran el subsidio cuando no trabajan. Un modo sencillo de camuflar la realidad. Pero eso se está convirtiendo ya en una costumbre de buena parte de la política que aquí se practica. Sería muy bueno que no se extendiese a los que todavía no han adquirido el hábito, pero va a ser difícil, muy difícil. Y, en fin, que la Xunta debería tener en cuente esas dos facturas porque, si bien del todo distintas, dan motivo para la reflexión.