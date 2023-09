Aquí veis, sentados en pose patriarcal, a los Rodríguez Lijó Brothers, o sea a Atxon, Willy, Jordi, Charles y Marilyn, rodeados por hijos, nietos, primos y demás familia. Los veis en su comida de estío en el hotel Coia poco antes de su actuación de pulso y púa, que no en vano todos tocan instrumentos de esa musical índole: Willy militó en Los Temples en la movida yeyé y Jordi en el grupo Barolento con Suso Vaamonde. Descienden los hermanos de Gumersindo Lijó, uno de los últimos habitantes de la isla de Cortegada, y son conocidos sus veraneos en la ría de Arosa como los encuentros bianuales de la familiar primada: los Rodríguez Magdalena, Rodríguez Rodríguez, Rodríguez Núñez y Rodríguez Illade.

Adiós a María Teresa y Amando

Ya advierto, queridos, que este mes vuelve esa aula permanente que es el Club FARO, como os aviso de que el 22, día que no pensaba estar en Vigo sino en otras demarcaciones de la Hispania fecunda, vendré a esta ciudad para presentar el último libro de la ourensana criada en Vigo Ángela Rodicio. Lo merece sobradamente esta mujer que yo conocí como tierna damisela en prácticas de FARO hace mucho, y ha sabido convertirse en mujer ante la que es mejor llevar puesto escudo tras su larga experiencia como enviada especial a los principales acontecimientos internacionales de la Unión Soviética, la guerra del Golfo… o como corresponsal en el Este de Europa y Oriente Medio. Ella viene al Vigo que ama a presentar su segundo libro, que acabo de recibir, Miguel II, el Zar olvidado, donde sostiene muy interesante teoría sobre la salvación de la dinastía de los zares de esos otros zares estalinistas o troskistas. Sin embargo, me temo que hablaremos en la tertulia de cosas más cercanas de su propia vida. Ahora en Informe Semanal, más tranki que antes, la recibiremos con el amor que ya depositamos en ella cuando hacía prácticas en FARO y la llevábamos por ahí bajo la luna con su cara inocente en aquellas noches locas Luis Piñero, Magis Iglesias, Marisa Real... con Fernando Garea como becario también.

Advierto que estoy a posición de armas prevengan, presto a salir de vacaciones con una rubia hacia tierra de moros allá por los calores gaditanos y presto a la ocupación del Vavá, que es mi chiringuito en las arenas de A Barrosa. Me voy en pocos días y lo hago con la pena de que se nos fue el sociólogo Amando de Miguel, que aunque viró hacia la derecha al final, en mis tiempos universitarios, cuando alboreaba la democracia, era un rojo cuyos artículos liberadores esperábamos cada semana los que entonces leíamos Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o Ajoblanco, aunque no recuerdo exactamente en qué revistas lo leíamos con fruición. Aún tengo en mi biblioteca uno de sus libros primeros, El miedo a la igualdad. ¡Vaya tomazos leíamos entonces, en contraste con los TIK TOK o Twitter de ahora! Y me voy también con la pena de la marcha para siempre de María Teresa Campos, a quien presenté hace años en el club FARO y luego tuve el placer de compartir cena con ella y Marisa Real en El Mosquito. ¡Qué mujer, qué profesional, qué talante!

Y los del laboratorio de movidas

Digo que me voy pronto y me voy saciado de fiestas aunque sabe Dios qué estará germinando en la mente del vigués David Suárez, CEO de DIESEMM, que es su empresa y al tiempo una laboratorio de movidas, como él dice. David y sus socios ya inventaron y montaron el Desafío Boot Camp Vigo, la Media MaratónVigo, la X-One Race de Pontevedra, la Gastro Movida Summit, el Campus Pro Tour, el Sportech Congress... ¿Qué habran imaginado o montado a mi vuelta del veraneo?