Stop a la rebaja fiscal

Está visto que en este país. gobierne la derecha, la izquierda o el centro. el personal no gana para sustos, sobre todo en cuanto a los impuestos se refiere. Y para quien lo dude, ahí está el aviso que acaba de publicar FARO DE VIGO en el que se informa de que la Xunta “estudia” la posibilidad de no volver a bajar los impuestos”. Lo que no se sabe por ahora es si cabe la opción de subirlos, algo que es más que posible si, como añade el decano de la prensa española, el objetivo obligado es llegar al déficit cero. O sea, casi una hazaña.

Para lograrlo, la UE, que en esto es la madre del cordero, otorga unos plazos a España que a su vez los reparte a las comunidades, por lo que cabe esperar que el ajuste del cinturón de los contribuyentes provocará que muchos hayan de respirar con la lengua fuera. Dicho lo cual, y como el que avisa no es traidor, conviene estar prevenidos porque el Gobierno gallego no alude a la posibilidad de que el estudio en cuestión incluya la hipótesis de subir la carga fiscal, aunque sea a través de atajos. (Que nadie se ofenda: ya los hubo –atajos– como el de aumentar el valor de las propiedades y, como sin querer, el impuesto correspondiente. Aparte de que tendrá repercusiones, si es que el anuncio no ha sido uno de esos “globos sonda” para ver cómo reacciona la opinión pública. Sobre todo a meses de una cita electoral: será necesario también dejar un margen para informar de que el estudio recomienda no descartar las rebajas fiscales, aunque omita que es para evitar el riesgo de otra (bajada), pero en votos. Que es lo que más preocupa en el oficio político.) En todo caso, sería quizá conveniente que alguien recomendase al señor conselleiro meditar sobre lo arriesgado que es electoralmente hablando recibir a los que vuelven de vacaciones, nada más iniciarse septiembre, anunciando eso del “stop a rebajas” de impuestos coincidiendo, además, con el gasto de las familias que tienen hijos –o nietos– en edad escolar de cualquier nivel. Y que han de encajar, en los libros, por ejemplo en el curso que comienza mañana, un alza del ocho por ciento. Toda una hazaña, la de llegar a fin de mes, en este Antiguo Reino, que es donde residen.) Es cierto, desde luego, que en el propio PPdeG alguien recuerda que el eslogan generalizado hasta hace muy poco, cuando todos confiaban en la victoria electoral suficiente del señor Feijóo en julio, el lema era rebajar la fiscalidad actualizando el IRPF en general y beneficiando a las rentas más bajas, pero, como diría un escéptico, esto es lo que hay. La Xunta, acaso por prudencia, insiste en el término “estudio”, pero en política no es como en el Bachillerato ni en la Universidad, que no admiten correcciones posteriores si se falla en los exámenes, así que siempre cabe la esperanza de que el susto se lo lleven los que analizan la cuestión ante su impacto electoral posible y vuelva la paz –relativa– a las vidas de la gente del común.