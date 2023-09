Miradlo ahí en medio, barbado y cano, celebrando su 78 cumpleaños en su casa de Valladares. Los que conocen nuestro mundo del arte saben que es el escultor Pedro Dobao, que ahí veis con familia y amigos celebrándolo. Pedro es un artista valdeorrano al que conocemos en Vigo desde que se instaló aquí en 1975, tras trabajar en Madrid en el taller vallecano de Xoan Piñeiro y abrir el suyo propio en Barcelona. Sus obras están diseminadas por la Galicia toda y estos mismos días concluyó la escultura, aunque falta fundir en bronce, en homenaje a Domingo Villar, que se inaugurará el día das Letras Galegas 2024. ¡Felicidades, Pedro!

¡Qué orgulloso se sentiría Reveriano Soutullo de tu premio, Eduardo!

En 2005 tomé con él un largo café en el Grettel recién obtenido el Premio Internacional de Composición Musical “Ciudad de Tarragona”, siendo así el primer compositor gallego que ganaba este certamen. Hablo del vigués Eduardo Soutullo, que acaba de ganar el Premio Nacional de Música por el “unánime reconocimiento internacional de su música, especialmente su producción orquestal” y puedo asegurar que ya hace 18 años me quedé con la impresión de que su vida no iba a transcurrir en el anonimato musical. Leo en nuestra prensa datos de su currículum pero nada sobre su pertenencia a esa familia ponteareana, los Soutullo, cuya cima musical la ocupó el maestro Reveriano (1884-1932), que supongo se sentiría orgullosa de que, dos generaciones más tarde, este vigués haya obtenido este premio. Eduardo nació en 1968 por azar en Bilbao pero al poco estaba en Vigo, donde residió hasta que sobre 2000 marchó a Madrid porque, como él me dijo, la emigración seguía siendo una necesidad en Galicia si uno quería estar en el meollo de la música sinfónica en España. O Madrid o Barcelona. Bien le viene a Vigo este compositor, porque nos hemos quedado sin compositores referenciales contemporáneos una vez fallecidos precozmente Manuel Balboa, Xan Viaño y Macías.

¡Oh Dios mío! ¿Aún más fiestas?

Me llama desde Porriño mi amigo de viejo Pepín Estrada para que pregone a los cuatro vientos las Fiestas del Cristo 2023, que durante todo el mes pero con esta semana central llenan la ciudad de música, baile, comida y, se supone, devoción al Cristo. ¡Cómo no si además tiene este finde su Negrita Música Festival con actuaciones como la de Menendi, Rels B o Cruz Cafrune! Mi amigo Pepín quiere también que quedemos este domingo para ir a la Festa dos Callos de Salceda, donde dice que no nos faltará ración entre las 20.000 que se van a preparar, aunque desde el viernes se podrán degustar estos sabrosos estómagos de vacuno. Bueno, ya veremos aunque barrunto yo que desde Tomiño me pueden llamar mis amigos Mané Villa o Juan Peixoto por si voy a sus Festas do Alivio, aunque ellos sean más de la República Independente de Goián, que tiene en julio las suyas de Remedios y San Cristobo. No sé, son muchas las responsabilidades festivas de este fin de semana, si añadimos el Rilla na Rúa en Gondomar, la Teis Fest, la de Pereira en Mos y los Liñares en Canido, la próxima.

¡Embarcad en la nao Victoria!

¡Cómo disfruté yo al leer hace años La primera vuelta al mundo, libro en el que autores como Antonio Pigafetta, Juan Sebastián Elcano, Francisco Albo...describen el primer viaje de circunnavegación del globo terrestre iniciado por Fernando de Magallanes en la nao Victoria! ¡Qué sorprendentes y heroicas las condiciones inimaginables en que se tenía que navegar otrora! Pues mirad por donde una réplica de la misma podréis visitarla en Vigo los días 9 y 10 en horario ininterrumpido de 10 a 20.30 horas. Todo un museo flotante cuyas entradas podréis adquirir en la web de la Fundación Nao Victoria.