Cuatro Cosas

Anacleto, que no cree en intrigas, conspiraciones y caralhadas, asegura sin embargo que admira la organización psoeciata. Que ahora controla Bolaños –por orden directa de Petrus– y que tiene controlado el escenario. Sobre todo porque, según parece, se ocupa de elaborar las consignas, y de vigilar su cumplimiento, en esta temporada. Y lo hace de cine. ¡Oh, yes...!

(Sobre todo, lo de controlar al personal. No hay un solo aspirante a poncio ahí que no diga, uno) que la monarquía “cometió un error al haber decidido la investidura de Feijóo”; dos) alguno va más lejos y dice que “puede costar caro”. Y avecilla ya oyó de que eso “encaja con la estrategia general”. Pero como le cuesta trabajo creer que los hay tan obtusos, no certifica el dato. Por ahora. Ojo...)

Mientras, el agente secreto ya os contó que en el PP, y en el de aquí también, hay un cabreo silencioso, porque está cerca la sesión de investidura de O Noso Ex, y hasta que se celebre, y depende cómo lo haga don Alberto, no empezará la tormenta. Aunque después de lo de Puigdemont de ayer apenas quedan perspectivas de que haya que repetir elecciones, que es ya la última esPPeranza. Jo.

Pero no sólo está en juego el puente de mando, sino el propio barco en el que viaja el centro derecha. Avecilla contará más cosas. Pero ahora añade un dato. Se refiere al enfado interno no tanto contra el PPresidente, sino contra su equipo de asesoría. “No sólo cometieron errores en la campaña, sino que los siguen cometiendo. Parece increíble que Alberto no lo vea”, dijo un poncio. ¿Capisci?