De la ciudad del “cuarto de hora” a la ciudad jardín

Hace años, pocos, antes de la pandemia del COVID-19, muchos estudios de arquitectura buscaban las fórmulas para adaptar las edificaciones, tanto residenciales como laborales, a un futuro próximo: las “ciudades del cuarto de hora”. Concursos internacionales buscan ideas para lograrlas. Es decir, aquellas poblaciones donde se pueda vivir sin largos trayectos cotidianos, por ejemplo “llegar al trabajo, tener a su alcance alimentación y alojamiento y poder acceder a ocio, educación, cultura y salud” en unos quince minutos. Vivir a pie o en bicicleta, de forma sostenible.

Así lo proponía en una charla virtual Carlos Moreno, profesor y director científico en la Universidad de la Sorbona de París, según informaba ya la pasada década la Fundación Factor Humà, que instauró Mercè Sala, quien presidiera Renfe en gobiernos de Felipe González y José María Aznar.

No se ha abandonado esta idea, pero como la situación vital va cambiando los estudios de arquitectura también. La implantación cada vez mayor del teletrabajo y la telecompra, del trabajo desde casa o desde un centro cercano al domicilio particular sin tener que desplazarse al edificio de trabajo o al supermercado, empieza a modificar los centros laborales, que no necesitarán grandes oficinas, extensas salas. Tampoco se necesitarán variadas tiendas de variados productos. Por eso empiezan a necesitarse menos o menores oficinas al no precisarse todos los empleados en el mismo horario.

Si a esta circunstancia se añade la tendencia a unos hogares cómodos, pero menos espaciosos, con pequeñas zonas verdes y más bajos edificios, las ciudades evolucionan a un sistema más saludable de barrios ajardinados sin grandes torres. Una tendencia a la implantación en torno a un centro comercial o con urbanizaciones con un comercio integrado con los servicios cotidianos más necesarios. Comodidad y cercanía. Sostenibilidad.

Tampoco se necesitarán grandes aparcamientos, pues los automóviles dejarán de ser de uso privado y se propende al uso de vehículos de alquiler puntual, que ahorran mantenimiento al usuario.

Con espacio para bicicletas, patinetes y monopatines habrá de sobra.

La mayor novedad será el aeródromer, un espacio/plataforma para el aterrizaje o depósito de los drones que nos traerán mercancías a casa. Plataforma no muy grande, multiusos, que tendríamos en el jardín.

Será muy importante en la nueva arquitectura el aprovechamiento de la energía sostenible por lo que los edificios modernos se construirán con técnicas que se beneficiarán de la potencia del sol, de los vientos, del calor de la Tierra, la fuerza de las corrientes de agua, del oleaje marino. La geotermia ya mantiene hoy día la temperatura “ideal” de los nuevos edificios, ya muchos de ellos son construidos totalmente autónomos, sin dependencia de fuentes de energía industriales.

Mientras hoy se cubren tejados con paneles absorbentes de energía, flexibles, adaptables y acoplables, las nuevas construcciones se llenan de paredes “inteligentes” que proporcionan calor o refrigeración según las necesidades estacionales. Ya no se necesitarán ni radiadores ni ventiladores o aparatos de aire acondicionado, que significan gastos y espacios adicionales. Los inventos para hacernos la vida más llevadera surgen cada día. Un arquitecto de una famosa firma británica comentaba asombrado: “Llevo 24 años diseñando lugares de trabajo… y he visto más cambios en los últimos 24 meses que en toda mi carrera”. Sin las aglomeraciones del “Jardín de las delicias”, que pintó El Bosco hace más de quinientos años y que muchos colegas decidieron copiar.