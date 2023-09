Guardamos esta foto de la última Noite Branca en Vigo, la noche donde los museos abren sus puertas y se llenan de actividades culturales, porque se hizo para esta sección y tiene demasiada alegría como para dejarla en el cajón de las noches perdidas. Y es que fue todo un éxito de público que terminó en un fin de fiesta espectacular con el concierto de la banda Pólvora en el Museo MARCO. El grupo del “vigoneoyorquino” Marcos de la Fuente dio un potente concierto acompañado del trompetista panameño Aquiles Navarro y de la cantante Sheila Blanco. Todo esto mientras Vanesa Álvarez pintaba en directo. Arte, música, poesía y performance para celebrar nuestros museos y seguir construyendo el puente Vigo-Nueva York que Vanesa y Marcos llevan tantos años cultivando.

De Rosa Montero a Chus Lago, dúo “femminile molto ammirevole”

Acabo de reencontrarme con Chus Lago leyendo el domingo la crónica semanal de mi admirada Rosa Montero. ¿Cuánto tiempo hace que no veo a Chus y solo sé de ella por lo que leo en la prensa? Yo creo que la última vez fue una cena en su casa viguesa hace al menos 12 años a la que fui con Elena, la de los rizos de oro, y en la que conocí a su marido, Philip Kleinot, un tipo alto, guapo, cálido, deportista nato sobre las aguas que creo que tenía o trabajaba en una empresa en expansión de suministros navales con base en Cádiz. O algo así. Sé que se fue a vivir a Houston por razones laborales de Philip; que escribió su primer libro y con él obtuvo premio literario; que tuvo a su Salomón a los 55 y que a principios de verano de este año estaban en Vigo, donde no sé si seguirán: era etapa de paso para no sé que otro país. Ahora reencuentro a esta escaladora inmensa pero no menos que persona por medio de Rosa Montero, que solo nació unos días antes que yo y vivimos por tanto experiencias muy comunes como comprobamos las veces que hemos tenido ocasión de intimar con la palabra aprovechando sus viajes a Vigo por el Club FARO. Rosa ama las montañas y se enorgullece de tener a su amiga Chus, de la que aprendió a admirar sus feroces esfuerzos, como nosotros a quererla aunque sea desde la distancia.

Las fiestas que aún nos vienen

En Vigo non saímos de festas. Todavía nos quedan los aromas de la empanada en la Festa dos Aflixidos de Zamans y de los Mexillóns de Castrelos y ya entramos el jueves, 7 (hasta el 11) en la ruta gastronómica Rilla na Rúa en Gondomar con la actuación del incomparable selfmademan Tony Lomba y en homenaje al pub Novecento que montó mi amigo de la adolescencia Juan Vázquez, tipo excepcional prematuramente fallecido y que en sus últimos años tenía el restaurante La Gramola en Gondomar, donde comí no pocas veces. Pero si el 7 tenemos el Rilla na rúa, el 8 viernes nos llegarán tres fiestas: la Teis Fest (hasta el 9) en la Plaza da ETEA, la Festa dos Pexegos de Candeán (hasta el 12) y ese mismo viernes, 8, la de Pereira en Mos (hasta el 11) con gran sardinada y todas con sus actuaciones estelares. Puesto a festejar, tendremos del 15 al 17 la Fiesta Equina de Nigrán en Porto do Molle, con espectáculos relacionados con ese mundo caballar pero sin que falten otros ingredientes como una feria de artesanía. Ya te digo, es que no salimos de fiestas.

Y, cómo no, el estelar Underfest

Otra cosa y de otra índole, nada que ver con la cultura nacionalpopular de nuestros barrios, es el Underfest que nos llega el 15 y 16 de este mes de la mano de Estrella de Galicia. Todo un festival urbano que, envuelto en un formato peculiar, ofrece múltiples conciertos en los principales escenarios de Vigo. San Amidon, The Dictators, John Grant como últimos invitados, este festival tiene una personalidad muy singular y digna de alta estima por la experiencia y calidad de sus participantes.