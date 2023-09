Viene, el Bloque Nacionalista Galego, de reclamar, y se supone que ofrecer, un Pacto por el Agua, argumentando –con razón– una necesidad vital como es prevenir y garantizar en la medida de lo posible los daños que el cambio climático producirá, entre ellos la sequía, en los medios de producción, la fauna, la flora y los seres humanos que habitan Galicia. Una buena idea, porque reclamar acuerdos es una actitud siempre positiva; lo realmente complicado es llegar a obtenerlos y, después, aplicarlos sin que interpretaciones o cambios de gobierno acaben con ellos.

Cierto que hablar a día de hoy de una potencial escasez de agua en Galicia suena extraño, pero ha habido y hay indicios bastantes de que el riesgo existe como para no dudar de lo oportuno que es el llamamiento del BNG. Así, expuesto que lo más difícil de los acuerdos, en Galicia y en cualquier otra parte, puede ser aplicarlos, resulta una obviedad en este Antiguo Reino. Hubo algunos, no demasiado llamativos, por una sola razón aparente: el PP, que ha gobernado la gran mayoría del tiempo democrático con mayoría absoluta, no necesitaba llegar a algún pacto.

Aun así los ofreció en varias ocasiones, sobre todo con el presidente Feijóo, pero a la hora de la verdad ninguna negociación llegó a plantearse en serio. Y durante la Xunta bipartita PSOE-BNG, el titular señor Pérez Touriño planteó un posible acuerdo para intentar la reforma del Estatuto de Autonomía que pareció cuajar por unanimidad, pero en el último tramo el PP –entonces en la oposición– se negó al pacto en la recta final de las negociaciones. En definitiva, procede insistir en la dificultad de llegar acuerdos en esta tierra, a pesar de su importancia, incluso de su trascendencia.

Y eso, al menos desde un punto de vista particular, no es porque las fuerzas políticas gallegas tengan algún tipo de incapacidad, sino porque suelen anteponer sus intereses a las circunstancias. Por eso, visto lo visto es evidente que Galicia necesita un Pacto por el Agua aunque sí lo sea para prevenir las posibles consecuencias del cambio climático. La Xunta, como ya se comentó en su momento, prepara un plan para actualizar o reparar una serie de redes de distribución en todo este Antiguo Reino, que vendría a ser el complemento adecuado para ese pacto. Y conviene recordar que, a nivel estatal, ya se intentó un acuerdo, sin éxito. Resulta necesario insistir en lo que aquí y ahora interesa.